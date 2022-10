Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die enttäuschend hohe US-Inflation hat zu einem Anstieg der Zinserwartungen beigetragen, so die Analysten der Helaba.Inzwischen werde für Mitte kommenden Jahres ein Leitzinsniveau in den USA von annähernd 5% eskomptiert. Auch die marktbasierten Inflationserwartungen lägen auf wieder erhöhtem Niveau. Daher bleibe das Umfeld am Rentenmarkt schwierig, auch wenn es immer wieder zu vorübergehenden Erholungsphasen komme. ...

