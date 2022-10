DJ Bayer entwickelt Elinzanetant auch für Brustkrebs-Patientinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer wird in die klinische Phase-III-Prüfung seines Menopausemedikaments Elinzanetant auch Frauen mit Brustkrebs und hohem Brustkrebsrisiko aufnehmen, die unter Hitzewallungen als Folge ihrer Krebstherapie leiden. Der Pharma- und Agrarkonzern gab eine entsprechende Erweiterung seines laufenden Entwicklungsprogramms Oasis bekannt. Rund 400 Frauen in 15 Ländern sollen in die Studie aufgenommen werden.

Bislang wird der Wirkstoff zur Behandlung der Hitzewallungen entwickelt, die im Zusammenhang mit den Wechseljahren bei Frauen auftreten - als Alternative zur konventionellen Hormonersatztherapie. Elinzanetant gilt als möglicher künftiger Blockbuster von Bayer mit einem Spitzenumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Angepeilt wird eine Marktzulassung ab 2025.

Bayer bezeichnete den Bedarf für Brustkrebspatientinnen und Frauen mit hohem Brustkrebsrisiko an einer wirksamen nicht-hormonellen Behandlung der vasomotorischen Symptome als Begleiterscheinung einer endokrinen Therapie als hoch. Derzeit gebe es keine zugelassenen Behandlungsoptionen.

