Im August 2022 beschäftigte die deutsche Industrie 1 % mehr Mitarbeiter als im Vorjahresmonat und 0,4 % mehr als im Vormonat. So heute morgen die Bundesstatistiker. Unterm Strich entsprach dies rd. 5,5 Mill. Menschen (in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitnehmern). Außerdem ist es das 8. Mal in Folge, dass die Beschäftigtenzahl stieg (im Vergleich zum jeweiligen Monat des Vorjahres). Das meiste neue Personal stellten die Produzenten von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen ein (+4,1 % gegenüber August 2021), gefolgt von Herstellern elektrischer Ausrüstungen (+3,9 %). Die Fertiger von Metallerzeugnissen brachten es dagegen nur auf 0,3 % mehr Personal und die Automobil-Produzenten verloren sogar 0,8 %.



