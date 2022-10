DJ PTA-News: VOQUZ Labs AG: Kapitalerhöhung aus Eigenmitteln - Eintragung Beschlüsse der Hauptversammlung

Berlin (pta013/17.10.2022/10:37) - Mit der Eintragung am 14.10.2022 sind alle Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14.Juli 2022 in das Handelsregister des Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB 230153 eingetragen worden. In dem Beschluss zu TOP 6 der Tagesordnung wird das Grundkapital von bisher 525 TEUR aus Gesellschaftsmitteln auf 1.050 TEUR erhöht. Bei dem Aktiensplit erhalten die Aktionäre für jede gehaltene Aktie eine zusätzliche Aktie ohne Zuzahlung. Ein wesentliches Ziel des Aktiensplits ist es, den Handel der Aktien durch die dann höhere Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu steigern und die Zulassungsvoraussetzung bezogen auf die Mindestaktienanzahl für einige Deutsche Börsensegmente zu erfüllen. Die Baader Bank, Unterschleißheim, wurde mit der Umsetzung der Kapitalerhöhung beauftragt.

Über VOQUZ Labs AG: Das Unternehmen ist ein führender Softwarehersteller für SAP Lizenz-, Berechtigungs- & Compliance Management. Dazu entwickelt es Standardsoftware für das Lizenz- und Benutzermanagement im SAP-Bereich und bietet die Lösung samQ Licence Optimizer for SAP® Software, setQ Authorization Manager for SAP ® Software gebündelt mit hochwertigen Advisory Services zum Thema Lizenzberatung weltweit an. Die VOQUZ Labs AG (ISIN DE000A3CSTW4) ist im Segment direct market plus an der Wiener Börse gelistet.

