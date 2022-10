FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Pareto Securities hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen für das dritte Quartal seien schwach ausgefallen, schrieben die Experten des Analysehauses in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei nach der jüngsten Gewinnwarnung aber auch keine Überraschung mehr. Das Marktumfeld des Finanzdienstleisters habe sich verschlechtert und er rechne nicht mit einer raschen Erholung. Von den mittelfristigen Wachstumsperspektiven bleibe er aber überzeugt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005493365

