MOBOTIX AG: GIT-Leser zeichnen MOBOTIX M16 VdS Thermalkamera in Sachen Brandschutz aus



17.10.2022 / 11:28 CET/CEST

Die GIT Awards sind in der Branche für Sicherheitstechnologie jedes Jahr ein guter Gradmesser für die Akzeptanz und Wertschätzung der Produkte am Markt. In der Kategorie Brandschutz wurde jetzt die M16 VdS Thermalkamera Im Rahmen des InterSec-Forums auf der Light & Building in Frankfurt am Main mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die MOBOTIX M16 Thermalkamera verfügt über eine sehr ausgereifte Technik, die sich im Einsatz zum Brandschutz vielfach bewährt hat. Neu ist die VdS-Anerkennung der Kamera, die den Usern jetzt noch zusätzlich die Bestätigung von Europas größtem Institut für Unternehmenssicherheit versichert, dass sie die bestmögliche Lösung zum Brandschutz einsetzen. Dadurch ist eine schnelle und unkomplizierte Regulierung gewährleistet, sollte es dennoch zu einem Schadensfall kommen und häufig wird durch den Einsatz VdS-anerkannter Produkte ein Rabatt auf die Versicherungsprämie gewährt. "Mit der VdS-Anerkennung für die M16 VdS Thermalkamera bieten wir unseren Kunden neben einem technisch ausgereiften Produkt den zusätzlichen Nutzen, in Sachen Brand und Brandversicherung Geld, Arbeit und Zeit zu sparen. Wir freuen uns sehr, dass durch den GIT Award verdeutlicht wird, dass unsere Kunden und der Markt diesen zusätzlichen Service zu schätzen wissen", sagt MOBOTIX CEO Thomas Lausten. MOBOTIX Thermalkameras erkennen Brandherde durch die Erfassung kritischer Temperaturschwellen zuverlässig und sehr früh. Und das bereits bevor ein Feuer entsteht aus einer Entfernung von bis zu 60 Metern. Sie warnen, alarmieren und initiieren Maßnahmen, so dass die Ausbreitung von Feuer effektiv bekämpft oder bestenfalls verhindert werden kann.

