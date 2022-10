Dieses Buch ist bares Geld wert

Nachdem mich ein Bekannter auf ein Interview mit Dr. Markus Elsässer hingewiesen habe, bin ich von diesem äußerst angetan. Von Dr. Elsässer, wohlgemerkt (dem Bekannten auch).Dr. Elsässer strahlt das aus, was ich einen "Ehrenmann" nennen möchte - ein Investor mit Niveau und Stil. Erfreulicherweise finden sich im Internet zahlreiche Videos von ihm, von denen ich mir einige mit Genuss angeschaut habe.Auch einige der von ihm erwähnten Aktien habe ich aufgegriffen und dazu weiter recherchiert. Doch das nur am Rande.Denn in diesem Beitrag geht es um ein Buch von Dr. Elsässer mit dem griffen Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...