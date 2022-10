Manchmal denke ich darüber nach, dass Menschen, die keine Aktien besitzen, wahrscheinlich gar nicht wissen, was ihnen so alles entgeht. Kommen sie doch mal mit der Börse in Berührung, dann meistens über schlechte Nachrichten in den Medien. Doch auch in der aktuellen Börsenkorrektur gibt es für viele Investoren keinen Grund, Trübsal zu blasen. Denn wer einige solide Ausschütter in seinem Depot hat, kann sich ja in der Regel auch weiterhin über die eine oder andere Dividende freuen. Und umso besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...