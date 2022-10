Mit dem ICD 11 R+ möchte Primus Valor Anlegern über eine Investition in Sachwerte einen mittelfristigen Inflationsschutz bieten. Über Kunden-Webinare können Interessenten sich ausführlich informieren. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Primus Valor: Kunden-Webinare zum ICD 11 R+ am 20.10. und am 02.11.Primus Valor - ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+) investiert in Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Als Sachwertinvestment soll der AIF seinen Anlegern einen guten mittelfristigen Inflationsschutz bieten. Wie Primus Valor kürzlich mitteilte, beläuft sich das bereits erworbene Gesamtportfolio des Fonds auf 155 Millionen Euro (inkl. Nebenkosten und Sanierungsaufwendungen). Die mehr als 1.100 Wohneinheiten verteilen sich auf 25 Städte in zehn Bundesländern - das Angebot ist also breit diversifiziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...