Im Rahmen des RWE-Projekts "Anubis" erhalten Batterien aus den Elektrobussen von VDL Bus & Coach ein zweites Leben. Bei dieser Initiative werden zunächst Akkus aus 43 von Transdev in Eindhoven betriebenen VDL-Elektrobussen mit 7,5 Megawatt im RWE-Kraftwerk in Moerdijk zu einem stationären Speichersystem zusammengefasst. Die E-Busse, deren Batterien in dem Projekt nun verwendet werden, waren seit 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...