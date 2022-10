Everest Insurance, die Versicherungssparte der US-amerikanischen Everest Re Group, Ltd. (Everest) hat ihre Expansion auf den deutschen Markt bekannt gegeben. Das Unternehmen hat die erforderliche BaFin-Genehmigung erhalten und wird unter dem Namen "Everest Insurance (Ireland) DAC, Niederlassung für Deutschland" firmieren. Unter der Leitung von Bernd Wiemann, Head of Germany, ist Düsseldorf Sitz der Niederlassung. "In einer Zeit, in der zusätzliche Kapazitäten stark nachgefragt werden, bietet Everest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...