DJ Schwedens Parlament wählt Kristersson zum Ministerpräsidenten

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der Vorsitzende der konservativen Moderaten Partei Schwedens, Ulf Kristersson, ist vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Kristersson steht an der Spitze der schwedischen Rechtskoalition, die im September in einer knappen Wahl das amtierende Mitte-Links-Bündnis verdrängte. Bei der Abstimmung über das Amt des Ministerpräsidenten erhielt er im Parlament 176 Stimmen - 173 Stimmen waren dagegen.

Der rechte Block aus Moderaten, Schwedendemokraten, Christdemokraten und Liberalen hatte nach der Wahl gut zwei Wochen lang um Ministerposten und politische Vereinbarungen gefeilscht und am Freitag erklärt, man habe sich auf die Bedingungen und die Zusammensetzung einer neuen Regierung geeinigt.

Die neue Regierung plant, die Steuern zu senken, die Einwanderung zu begrenzen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und mehr Kernkraftkapazitäten zu bauen. Die Schwedendemokraten haben sich im Gegenzug für politische Garantien in Bezug auf ihre wichtigsten Wahlkampfversprechen in den Bereichen Kriminalität und Einwanderung bereit erklärt, nicht an der Regierung teilzunehmen, sondern die anderen drei Parteien in der Regierung zu unterstützen.

