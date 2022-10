Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Covered Bond-Markt erweist sich weiterhin als recht stabil, so die Analysten der DekaBank.Zwar seien auch hier die absoluten Renditen weiter massiv angestiegen, doch habe dies hauptsächlich am extremen Anstieg der Bundrenditen sowie der erneut starken Ausweitung der Bund-Swap-Spreads gelegen. Die Risikoaufschläge von Pfandbriefen und Covered Bonds hätten sich dagegen auf niedrigem Niveau gehalten. Auch die überraschend hohen Volumina an Neuemissionsanleihen hätten problemlos im Markt platziert werden können. Nach dem dritten Quartal seien bereits etwa 165 Mrd. EUR an handelbaren Covered Bonds auf den Markt gekommen, sodass mit den hohen Niveaus von 2018 und 2019 gleichgezogen werden könne. Zuletzt seien die Überzeichnungsquoten allerdings gesunken und die Emittenten müssten ihren Käufern etwas höhere Neuemissionsprämien bieten. Mit Blick auf die Beratungen der EZB über einen möglichen Abbau ihrer Wertpapierbestände dürfte auch der Markt für gedeckte Anleihen zumindest leicht belastet werden. (Ausgabe Oktober 2022) (17.10.2022/alc/a/a) ...

