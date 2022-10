Alle fünf Jahre veranstaltet die Kommunistische Partei Chinas ihren Parteikongress. Nun ist es mal wieder so weit. Zum 20. Mal. Zum Auftakt am Sonntag hielt Chinas Führer Xi Jinping seine Rede. Die Erwartungen waren gering. Das Ergebnis ist in mehrerlei Hinsicht trotzdem ernüchternd. Es stellt sich fast die Frage: Will Xi mit Putin untergehen?

Den vollständigen Artikel lesen ...