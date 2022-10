NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Anleger gingen mit skeptischen Erwartungen an das Jahr 2023 des US-Software-Sektors heran, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sind aber noch nicht alle schlechten Nachrichten am Aktienmarkt eingepreist, sodass noch Kursrisiken bestünden. Microsoft bleibt für ihn aber ein "Top Pick" unter den großen US-Softwareanbietern./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

