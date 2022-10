BVB Aktie 3 Prozent im Minus - die Hintergründe

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA rutscht am Montagmorgen nach der jüngsten Bundesliga-Niederlage gegen Union Berlin um über drei Prozent ins Minus. Anleger strafen die Papiere aus sportlicher Sicht in diesem Kontext ab. Für den BVB stehen weiterhin wichtige Spiele bevor. Neben der UEFA Champions League liegt der Fokus auf dem DFB-Pokal. Borussia Dortmund verliert 0:2 gegen Union Berlin - Anleger strafen Papiere ab Eine 0:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Union Berlin hat die Stimmung unter BVB-Aktionären zu Wochenbeginn deutlich getrübt. Nach dem zehnten Spieltag rangiert der BVB mit 16 Punkten auf Platz acht, was den Ansprüchen der Verantwortlichen nicht gerecht werden dürfte. Damit kann die Mannschaft das dritte Mal in Folge wettbewerbsübergreifend nicht gewinnen. Zuvor erfolgten unter dem Strich zwei Unentschieden - eins gegen den FC Bayern München, ein weiteres Remis in der Champions League gegen den FC Sevilla.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.