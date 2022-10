ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 13,30 auf 14,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo brachte seine Bewertungsmodelle für italienische Banken in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie in Einklang mit den Prognosen der UBS-Ökonomen für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Er hob seine Schätzungen für die Zinseinkünfte um 3 bis 9 Prozent. Italienische Banken böten mehr Chancen, aber auch mehr Risiken als ihre spanischen Pendants, so Cerezo./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 03:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 03:58 / GMT



ISIN: IT0005239360

