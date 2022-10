Die Serie-C-Finanzierung wurde von NEA angeführt

Ein Fortschritt der klinischen Phase-2-Studie INV-202 bei diabetischer Nierenerkrankung im 4. Quartal

Inversago Pharma Inc. ("Inversago"), ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit einem einzigartigen Portfolio von peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 95 Mio. CAD (ca. 70 Mio. USD) unter der Leitung von New Enterprise Associates ("NEA") bekannt. Weitere neue Investoren, der Growth Opportunities Fund von Forbion ("Forbion Growth") und Amgen Ventures, schlossen sich den bisherigen Investoren an, darunter der Ventures Fund IV von Forbion ("Forbion Ventures"), Fonds de solidarité FTQ, Genesys Capital, AmorChem, JDRF T1D Fund und adMare BioInnovations.

Die Erlöse aus der Serie-C-Finanzierung werden verwendet, um das führende Programm von Inversago, INV-202, im vierten Quartal 2022 in eine klinische Phase-2-Studie bei diabetischer Nierenerkrankung zu bringen. Dies folgt auf die zuvor angekündigte IND-Freigabe durch die FDA und die bevorstehenden vielversprechenden Phase-1b-Topline-Ergebnisse bei Patienten mit metabolischem Syndrom. Darüber hinaus werden die Mittel die anderen wichtigen Programme des Unternehmens, die sich derzeit in der präklinischen Entwicklung befinden, beschleunigen und gleichzeitig seine Führungsposition auf dem Gebiet der CB1-Blocker festigen.

"Wir sind privilegiert, in dieser kritischen Phase der Unternehmensentwicklung die Unterstützung und das Engagement eines so beeindruckenden Investorenkonsortiums zu erhalten", sagte François Ravenelle, PhD, Chief Executive Officer von Inversago Pharma. "Diese neue Finanzierungsrunde ist eine starke Bestätigung für das gesamte Inversago-Team, das die Vision hatte, das Potenzial der CB1-Blockade für die Entwicklung wirksamer Behandlungen für eine wachsende Zahl von Patienten mit Stoffwechselerkrankungen wie diabetischen Nierenerkrankungen und anderen Diabetes-Erkrankungen zu nutzen."

Zu der Investition sagte Ed Mathers, General Partner bei der NEA: "Inversago hat gezeigt, dass peripher wirkende CB1-Blocker ein ungenutztes Potenzial haben, eine neue Klasse von zielgerichteten Therapien für Diabetiker zu schaffen. Die heutige Finanzierung spiegelt unsere gemeinsame Vision und Zusammenarbeit mit dem Management des Unternehmens bei der Einleitung einer klinischen Phase-2-Studie mit INV-202 wider."

Nanna Lüneborg, General Partner bei Forbion Growth, fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut, uns an dieser Serie-C-Finanzierung von Inversago zu beteiligen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, eine Pipeline neuer Therapien zu entwickeln, die das Leben von Patienten mit kardiometabolischen Erkrankungen grundlegend verändern können. Wir sind beeindruckt von den großartigen Fortschritten von Inversago, seit Forbion vor zwei Jahren die Serie-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens angeführt hat, und wir freuen uns, das Unternehmen durch Forbion Growth und Forbion Ventures weiter zu unterstützen."

Über NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die sich darauf konzentriert, Unternehmern zu helfen, transformative Unternehmen in verschiedenen Phasen, Sektoren und Regionen aufzubauen. Mit einem kumulierten Kapital von fast 24 Milliarden US-Dollar seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1977 investiert NEA in Technologie- und Gesundheitsunternehmen in allen Phasen des Lebenszyklus eines Unternehmens, von der Startphase bis zum Börsengang. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens umfasst mehr als 260 Börsengänge von Portfoliounternehmen und mehr als 440 Fusionen und Übernahmen.

Über Forbion

Forbion ist eine auf Biowissenschaften spezialisierte Risikokapitalgesellschaft mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Singapur. Forbion investiert in Life-Science-Unternehmen, die im (bio-)pharmazeutischen Bereich tätig sind. Forbion verwaltet weit über 2 Mrd. EUR in verschiedenen Fondsstrategien, die alle Phasen der (bio-)pharmazeutischen Arzneimittelentwicklung abdecken. Das Team von Forbion besteht derzeit aus mehr als 30 Life-Science-Investmentexperten, die seit Ende der neunziger Jahre mit Investitionen in 92 Unternehmen eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen können. Neben finanziellen Zielen wählt Forbion Investitionen aus, die sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten auswirken werden. Das Unternehmen hat die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen unterzeichnet. Forbion betreibt ein Joint Venture mit BGV, dem Verwalter von Seed- und Early-Stage-Fonds, die sich insbesondere auf die Benelux-Länder und Deutschland konzentrieren.

Über Amgen Ventures

Amgen Ventures ist der Risikokapitalfonds von Amgen, der in aufstrebende Unternehmen und Technologien investiert, um vielversprechende neue Medikamente und Lösungen für die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu entwickeln.

Über Inversago Pharma

Inversago Pharma mit Sitz in Montreal ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen in Privatbesitz, das sich in der klinischen Phase befindet und auf die Entwicklung neuer Therapien spezialisiert ist, die sich auf die CB1-Blockade konzentrieren und auf erstklassigen, peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten basieren. Inversago hat sich zum Ziel gesetzt, neue Behandlungsmöglichkeiten anzubieten, die das Leben von Patienten mit Stoffwechselerkrankungen wie diabetischer Nierenerkrankung (DKD), einschließlich diabetischer Nephropathie (DN), Typ-1- und Typ-2-Diabetes (T1D T2D), nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), Komplikationen der Fettleibigkeit und Hypertriglyceridämie (HTG) sowie fibrotische Indikationen wie progressive Fibrose-interstitielle Lungenerkrankung (PF-ILD), einschließlich idiopathische Lungenfibrose (IPF) und andere Erkrankungen, verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter inversago.com.

