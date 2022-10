DJ HINWEIS/Rede von Bundesbankpräsident Nagel in Boston

Die in der Tagesvorschau vom 17. Oktober 2022 für 15.00 Uhr angekündigte Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel findet erst um 21.00 Uhr (MESZ) statt.

Die Rede beginnt um 15.00 Uhr Ortszeit an der Harvard University in Boston, USA. Der Titel der Rede lautet: "The ECB's mandate: maintaining price stability in the euro area".

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 08:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.