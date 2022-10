Der Dax startet am heutigen Montag (17.10.) zunächst ruhig in die neue Handelswoche. Nach der letzten, recht turbulenten Woche ist der Index derzeit sichtlich um Stabilität bemüht. Stand zuletzt noch die eminent wichtige Marke von 12.000 Punkten im Fokus, hat sich das Handelsgeschehen nun in Richtung des Widerstandsbereiches 12.400 Punkte / 12.500 Punkte verlagert. Ein Ausbruch über die 12.500 Punkte würde dem Index die Tür in Richtung der Zone 12.800 ...

