HONGKONG (IT-Times) - Die chinesischen Elektroauto-Startups Li Auto, Nio und Xpeng gerieten auch heute Morgen in Hongkong erneut unter starken Abgabedruck und verloren weiter an Wert. Die Aktie von Tesla brach am vergangenen Freitag um 7,5 Prozent zum Vortag ein, nachdem das Unternehmen seinen Plan,...

Den vollständigen Artikel lesen ...