Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 17.10.2022

Kursziel: EUR 6,30 (bislang EUR 6,70)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Nicht-liquiditätswirksame Belastungen zum Halbjahr



Nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022, der von nicht-liquiditätswirksamen Effekten belastet war, nehmen wir unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell

(Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel auf EUR 6,30 von bislang EUR 6,70 je Aktie zurück (Base-Case-Szenario). Best- und Worst-Case-Werte einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse liegen in einer Bandbreite zwischen EUR 5,50 (10%-Quantil) und EUR 7,50 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von rund 77,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE; das Risiko für die Erreichung unserer Ergebnisprognosen stufen wir als mittel (bislang: niedrig) ein.

Erstmals hat sdm zum Halbjahr einen Konzernabschluss veröffentlicht. Während unsere Prognose der Erlöse eine Punktlandung war, lag unsere EBIT-Schätzung um rund EUR 0,5 Mio. zu hoch. Dies ist zum einen (ca. EUR 0,3 Mio.) auf höher als erwartete Personalaufwendungen zurückzuführen, da Angabe gemäß Rückstellungen, die erst im zweiten Halbjahr erwartet worden waren, nun bereits im ersten Halbjahr verbucht werden mussten; zum anderen ist der auf Konzernebene aus der einbringenden Übertragung der Gesellschaftsanteile der operativen Tochtergesellschaften entstandene Goodwill - ebenfalls nicht liquiditätsbelastend - abzuschreiben (knapp EUR 0,2 Mio.), was wir in diesem Ausmaß ebenfalls nicht berücksichtigt hatten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25613.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°