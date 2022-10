Die Inflation ist da! Lebensmittel, Energie, Kraftstoff - die Preise schießen durch die Decke. Beim BörsenTAG in Berlin sprechen Richy und @Christian W. Röhl über die aktuelle Situation. Steht die nächste Finanzkrise in den Startlöchern? Und sollte ich jetzt noch in Aktien investieren? Der Aktienexperte Christian W. Röhl erzählt von seinen Erfahrungen mit Inflation und erklärt, wie Anleger sich jetzt verhalten können.