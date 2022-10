Wien (www.fondscheck.de) - Das Münchner Financial-Consulting-Unternehmen VVO Haberger startet gemeinsam mit der Haberger Asset Management als Fondsinitiator und der Investmentgesellschaft Greiff Capital Management seinen dritten Publikumsfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Beim neuen H+ Top Select Opportunities (ISIN DE000A3DCA38/ WKN A3DCA3) handele es sich um einen Dachfonds, der sich weltweit auf Micro-, Small- und Midcaps konzentriere. "Das Einzigartige am H+ Top Select Opportunities ist seine internationale Ausrichtung. Nebenwertefonds, die sich auf einzelnen Regionen oder Länder konzentrieren, gibt es viele, aber kaum gute, die die Möglichkeiten auf allen Weltmärkten gleichzeitig nutzen", betone das Unternehmen in einer Pressemitteilung. ...

