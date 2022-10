First North Denmark: Delisting of instruments issued by Nordea Bank Abp

The following certificates issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be November 1, 2022. Instrument ISIN BEAR NKT X3 NORDNET D DK0060838118 BULL NQ100 X10 NORDNET D DK0060845089 BULL GULD X15S NORDNET D DK0060974996 BULL GULD X15S NORDNET D1 DK0061059987 BULL SOELV X8 NORDNET D2 DK0061160439 BULL SX5E X15S ND1 DK0061161833 BULL DAX X15S ND1 DK0061162724 BEAR DAX X12S ND1 DK0061163292 BULL DAX X15S NORDNET D2 DK0061164506 BEAR DAX X12S NORDNET D2 DK0061165073 BULL NDX X12S ND DK0061191152 BULL DAX X15S NORDNET D DK0061195229 BULL NDX X12S NORDNET D DK0061195732 BULL SX5 X15S ND DK0061198595 BULL DAX X15S ND DK0061199130 BULL DAX X15 NORDNET D5 DK0061204310 BULL OMXS30 X15 ND1 DK0061207339 BULL NDX X12 NORDNET D1 DK0061208147 BULL GULD X15S NORDNET D2 DK0061238482 BULL GULDX15S ND DK0061241007 BULL NDX X12 NORDNET D DK0061254760 BULL KOBBER X12S NORDNET D1 DK0061305851 BULL DAX X15S ND2 DK0061352424 BULL DOWJONES X20S NORDNET D DK0061366481 BULL PLATIN X10S NORDNET D DK0061457959 BULL NQ100 X12S NORDNET D DK0061459229 BULL SOELV X10S NORDNET D5 DK0061460151 BULL KOBBER X12S NORDNET D2 DK0061473725 BULL SOELV X10S NORDNET D6 DK0061567112 BULL SOELV X12S NORDNET D8 DK0061576378 BULL DOWJONES X20S NORDNET D1 DK0061604170 BULL NQ100 X15S NORDNET D DK0061659158 BEAR OMX X20S NORDNET D6 DK0061693173 BULL NQ100 X15S NORDNET D1 DK0061695038 BULL DAX X20S NORDNET D12 DK0061733730 BULL NQ100 X20 NORDNET D9 DK0061786852 ____________________________________________________________________________ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66