Die Liquid-Markets GmbH ("LMS") gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit der Intel Corporation bekannt, um die Entwicklung diverser auf Intel Agilex FPGA basierender Produkte voranzutreiben. Diese sollen die Herausforderungen von Branchen lösen, in denen Latenz und Durchsatz bei der Datenübertragung entscheidend für den Geschäftserfolg sind. Intel und LMS werden sich zunächst auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentrieren, aber beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Produkte, einschließlich der ersten Kooperationsprodukte ÜberNIC und Naros.TaSR, für eine Vielzahl von Endnutzeranforderungen in verschiedenen Branchen geeignet sein werden.

LMS arbeitet mit bewährten Technologien, um patentierte, branchenführende FPGA-basierte Konnektivitäts-, Marktzugangs-, Risikominderungs- und individuelle Lösungen mit extrem niedriger Latenz und hoher Kapazität für den Einsatz im Finanzdienstleistungssektor und in anderen Branchen zu konzipieren, zu entwickeln und zu implementieren. Die Naros.Systems-Logiktechnologie von LMS kann den gesamten Kommunikations-Stack ersetzen und verbessern, insbesondere für den Wertpapierhandel, die Ordereingabe und die Verarbeitung von Marktdaten sowie für andere Branchen, in denen Latenz und Durchsatz kritische Engpässe für den Geschäftserfolg darstellen.

LMS entwickelt den weltweit leistungsfähigsten Netzwerk-Stack und Kernel-Bypass, der eine I/O-Latenz von Transceiver zu Transceiver (über x86-64 User-Space) im Bereich von nur 548 Nanosekunden ermöglicht. Keine andere kommerziell erhältliche Ethernet-Adapter-/Netzwerk-Stack-Lösung bietet eine ähnliche Leistung bei jeder Durchsatzrate und jeder Payload-Größe.

Zu den ersten exklusiv erhältlichen Kooperationsprodukten, die die FPGA-Technologie von Intel nutzen, gehören:

ÜberNIC

Die ÜberNIC-Produktfamilie von auf Intel Agilex FPGA basierenden Universal-Ethernet-Adaptern mit extrem niedriger Latenz und verlustfreiem Betrieb stellt eine innovative Implementierung eines komplett hardwarebasierten Netzwerk-Stacks und eines patentierten Kernel-Bypass- und PCI Express (PCIe)-Transfermechanismus dar. Die Ethernet-Adapter der ÜberNIC-Produktfamilie werden ausschließlich auf Intel Agilex FPGA-Bausteinen implementiert und setzen neue Massstäbe in Bezug auf Latenzzeit, Durchsatz, Kapazität und Leistungskonsistenz.

Die Produkte der ÜberNIC-Produktfamilie unterstützen konfigurierbaren On-Board-Speicher, erhebliche Port-Dichten und PCIe Gen 3, 4 und 5. Außerdem werden ausgewählte Produkte der ÜberNIC-Produktfamilie den Compute Express Link (CXL) unterstützen. Der CXL, der in den kommenden Servern mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation verfügbar sein wird, unterstützt die Fähigkeit von ÜberNIC, bisher unerreichte Leistungen zu erbringen. Daher bietet die ÜberNIC-Produktfamilie einen erheblichen Kosten-/Leistungsvorteil im Vergleich zu allen anderen alternativen Produkten.

Naros.TaSR

Naros.TaSR ist eine auf Intel Agilex FPGA basierende deterministische Test- und Simulationslösung für das Profiling von im Netzwerk angeschlossenen Geräten und Systemen und eignet sich ideal zur Quantifizierung der Latenz- und Durchsatzfähigkeiten von im Netzwerk angeschlossenen Systemen und Geräten. Naros.TaSR ist in der Lage, UDP- oder TCP-Nachrichten von unterschiedlicher Größe, Durchsatzrate und unterschiedlichem Volumen zu übertragen und unter anderem PCAP-Daten wiederzugeben. Naros.TaSR berechnet die gesamte I/O-Latenz mit einer Genauigkeit von 3,1 Nanosekunden. Damit ermöglicht Naros.TaSR eine unabhängige und genaue Messung bestehender Fähigkeiten und potenzieller Lösungen und ermöglicht dadurch eine aussagekräftige und genaue Analyse. Neben reinen Leistungstests kann Naros.TaSR auch als Kernkomponente eines integrierten Testsystems fungieren, um eine Validierung vor und nach der Übergabe durchzuführen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die versuchen, die Verbreitung von unabhängig ermittelten Leistungsmerkmalen ihrer Produkte einzuschränken, ermöglicht LMS, selbst Tests durchzuführen.

"LMS begrüßt die Zusammenarbeit mit Intel, um die Nutzung der FPGA-Technologie voranzutreiben. Durch die Kombination der fortschrittlichen Technologien von LMS und Intel ergeben sich für die Endnutzer wesentliche Vorteile in Form von signifikanten Verbesserungen in Bezug auf die Latenzzeit, den Durchsatz und vor allem die Konsistenz", so Seth Friedman, CEO von Liquid-Markets.

Jim Dworkin, Vice President und General Manager der Cloud Enterprise Acceleration Division der Intel Programmable Solutions Group, erklärt: "Unsere Zusammenarbeit mit LMS verdeutlicht das starke Engagement von Intel, seine Führungsposition in der Finanzdienstleistungsbranche auszubauen. Finanzdienstleistern mit Naros.TaSR die Möglichkeit zu bieten, die Netzwerkleistung präzise zu testen, ist von unschätzbarem Wert und die Kopplung mit der ÜberNIC gibt Anwendungen, bei denen Latenz und Durchsatz eine wichtige Rolle spielen, wie dem Wertpapierhandel, neuen Auftrieb. Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit der LMS die Intel Agilex FPGAs als innovatives Produkt, das für eine weitere Anwendung zur Beschleunigung von Rechenzentren eingesetzt wird, zu präsentieren."

Über Liquid-Markets: Die Liquid-Markets GmbH ist Anbieter der weltweit leistungsstärksten Network-Attached-Compute-Systeme ("NAC"). LMS wurde 2019 gegründet und unterhält Niederlassungen in Japan, Singapur, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Gegründet wurde LMS von erfahrenen Führungskräften führender Finanzdienstleistungsinstitute der Buy-Side und Sell-Side. Die Mission von LMS ist es, seine patentierte FPGA-Technologie einzusetzen, um Antworten auf die Herausforderungen von Branchen zu finden, in denen die Latenzzeit bei der Datenübertragung und beim Datenempfang, der Durchsatz und die Konsistenz entscheidend für den Geschäftserfolg sind.

