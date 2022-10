Berlin (ots) -Am zweiten Tag des World Health Summit 2022 stehen Themen wie Pandemievorsorge, Klimawandel und Gesundheit, nachhaltige und bezahlbare Gesundheitssysteme sowie die globale Gesundheitsarchitektur im Zentrum."Ausbrüche sind unvermeidbar, Pandemien sind vermeidbar", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. "Um zu verhindern, dass aus einem Ausbruch eine Pandemie wird, brauchen wir gut ausgebildete Leute mit den entsprechenden Fähigkeiten vor Ort - das bedeutet gute Pandemievorbereitung."Mike Ryan, Direktor des WHO Health Emergencies Programme, erklärte, dass "wir als globale Institutionen müssen als Erstes unser Ego außen vor lassen und uns auf die Menschen konzentrieren, für die wir arbeiten."Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, forderte, dass Umwelt- und Gesundheitssektor gemeinsam an einer nachhaltigen Gesundheit für die Menschen und den Planeten arbeiten müssen. "Die Gesundheitskrise ist eng mit der Umweltkrise verbunden. Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Umweltverschmutzung. Dies bedroht das Wohlbefinden und Überleben der Menschen auf der ganzen Welt.""Wir müssen jetzt auf globaler Ebene handeln. Wir haben genug durchgemacht", betonte Ellen Johnson Sirleaf, Ko-Vorsitzende des UN-Beirats 'Our Common Agenda' und ehemalige Präsidentin von Liberia, es sei Zeit, "die globale Gesundheitsarchitektur zu verändern."Am dritten Tag des WHS 2022 sprechen unter anderem (alle Zeiten in CEST):- Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO) (9:00, 12:30, 14:00, 16:00)- Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany (12:30)- Bettina Stark-Watzinger, Federal Minister of Education and Research, Germany (14:00)- Katsunobu Kato, Minister of Health, Labour and Welfare,Japan (16:00)- Carla Vizzotti, Minister of Health, Argentina (16:00)- Charles Michel, President, European Council (16:00)- Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal (11:00)- Axel R. Pries, World Health Summit President (16:00)- Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance (12:30)- Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust (16:00)- Marco Lambertini, Director-General, World Wildlife Fund (WWF) International (16:00)- Inger Ashing, CEO, Save the Children International (9:00)- Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF) (12:30)Mehr zu Sprecher:innen (https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/program-speakers/speakers.html) und Programm (https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/program-speakers/program.html)Das gesamte Programm ist digital frei verfügbar.Auf zwei besondere Veranstaltung am Abschlusstag, Dienstag, den 18. Polio Pledging Event, 12:30:Investing in a Polio-free Future for More Resilient Health SystemsWHS 2022 Abschlussveranstaltung, 16:00:Moving into the Future: Making the Political Choice for Health World Health Summit16.-18. Oktober, 2022 