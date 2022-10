Langenfeld (ots) -PropertyExpert, der Langenfelder Tech Dienstleister der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft, erweitert das Sales Team: Der Branchen-Insider Sven Ueberholz verantwortet seit Oktober 2022 den Vertrieb für das Segment "Business Partners".Als "Head of Sales - Business Partners" leitet Sven Ueberholz die Vermarktung datengetriebener Lösungen bei wichtigen Kooperationspartnern, schwerpunktmäßig aus den Bereichen Außenregulierung und Sanierungspartner.In seiner Tätigkeit wird er auch gemeinsam mit dem Produktmanagement das Angebot von PropertyExpert für dieses Marktsegment weiterentwickeln. Dafür wird Sven Ueberholz eng mit den Abteilungen IT, F&E, Marketing und Operations zusammenarbeiten.Seit über zehn Jahren ist Sven Ueberholz in der Sachschadenbranche aktiv und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. In seinen letzten Stationen leitete er den Sales-Bereich bei claimsforce und hatte zuvor weitreichende Erfahrungen in der KI-gestützten Abwicklung von Gebäude- und Haftpflichtschäden bei sachcontrol gesammelt.Für die Langenfelder Tech Company PropertyExpert bringt Ueberholz ambitionierte Zielsetzungen mit: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei PropertyExpert! Gemeinsam im Team legen wir alles daran, zusammen mit unseren Kunden das nächste Level des digitalisierten Gebäudeschadenprozesses zu erreichen", so Sven Ueberholz.Auch Frank Feist, Geschäftsführer der PropertyExpert GmbH, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir sind froh, mit Sven Ueberholz einen Schadenexperten für diese wichtige Funktion gewonnen zu haben. Sven hat in seinen letzten Stationen bewiesen, dass er alle Fähigkeiten für diese Position mitbringt. Herzlich willkommen an Bord!"Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5346821