Der österreichische Lösungsanbieter Single Use Support GmbH erweitert sein Produktportfolio mit neuen Einweg-Bioprozessbehältern unter dem Markennamen IRIS. Das Pionierunternehmen nutzt sein Know-how als Anbieter zuverlässiger Prozesslösungen für biopharmazeutisches Fluid-Management und verfolgt dabei weiterhin einen herstellerunabhängigen Ansatz.

Single Use Support GmbH bringt IRIS Single-use Bags auf den Biopharmazie-Markt. Das umfassende Fachwissen des Unternehmens in Bezug auf das Verhalten verschiedener Einwegbehälter und -Assemblies in kritischen Prozessschritten wie Schutz, Abfüllen und Entleeren, Einfrieren und Auftauen, Lagerung und Versand von Arzneimitteln wurde nun auf IRIS Single-use Bags übertragen. Das Kürzel IRIS steht für die wichtigsten Eigenschaften des Produkts: Innovative, Robust, Individual und Single-use und ist der Markenname für alle sterilen Verbrauchsmaterialien von Single Use Support.

Zuverlässiger Partner

Thomas Wurm, CEO und Mitbegründer von Single Use Support, kommentiert die Einführung der flexiblen Einwegbeutel wie folgt: "Dank unserer stabilen Lieferkette und unseres anbieterunabhängigen Ansatzes sind wir ein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, für jeden Pharmahersteller das optimale Einwegsystem zu finden." Die Einführung von IRIS Single-use-Systemen hat keinen Einfluss auf die Strategie des Unternehmens, herstellerunabhängige Prozesslösungen anzubieten. "Das Ziel von Single Use Support lautet, die Herstellungsprozesse der Kunden zu vereinfachen und zu optimieren, unabhängig davon, welche Art von Beutel bevorzugt wird", bekräftigt Wurm.

Flexible Einweglösungen

Je nach Kundenbedarf können die IRIS-Einwegsysteme hinsichtlich des Volumens, der Anzahl der Ports sowie der angeschlossenen Schläuche und Konnektoren angepasst werden. Dank eines extrem niedrigen Gehalts an extrahierbaren und herauslösbaren Stoffen sowie höchster Integrität bei Temperaturen von bis zu -150°C (-238°F) ist der Bioprozessbehälter universell für die Bioprozessierung und Kryokonservierung von Biologika, für Zell- und Gentherapien und mehr einsetzbar. Single Use Support wird verschiedene Arten von Biobehältern mit Mehrschichtfolien aus Polyethylen (PE) oder Ethylenvinylacetat (EVA) anbieten.

Über Single Use Support GmbH

Single Use Support ist der erste Anbieter, der komplette, flexible und herstellerunabhängige End-to-End-Lösungen für die Kühlkettenlogistik in der pharmazeutischen Produktion auf Basis von Single-Use-Systemen anbietet. Die innovativen Produkte, wie beispielsweise die RoSS-Sekundärverpackung zum Schutz der Single Use Bags, ermöglichen den sicheren, sterilen und dauerhaft gefrorenen Transport von hochwertigen neuartigen Therapien rund um den Globus. Single Use Support GmbH beschäftigt 140 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von über 130 Millionen Euro.

