Ein kleines Produktfeuerwerk hat der Schweizer Leichtfahrzeughersteller Micro gezündet. Zwei Premieren sind dabei, eines der Fahrzeuge kann man sogar ohne Autoführerschein fahren. Auf dem Pariser Autosalon hat das Schweizer Unternehmen Micro neue Leichtfahrzeuge vorgestellt. So durften französische Interessent:innen zum ersten Mal den Kabinenroller Microlino 2.0 und das Elektrodreirad Microletta bestaunen. Der Hersteller hatte jedoch auch zwei Weltpremieren im Gepäck: Den Microlino Lite wird man in Europa ohne Autoführerschein fahren dürfen. Der Microlino Spiagetta ähnelt ikonischen Strandfahrzeugen der Sechzigerjahre und kommt nur in einer limitierten Auflage ...

