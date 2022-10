Nachdem die im Sommer 2022 von stock3 (ehemals BörseGo) bereits in trockenen Tüchern gewähnte Akquisition des ZertifikateJournals im letzten Moment durch ein höheres Kaufangebot der Kulmbacher Börsenmedien AG geplatzt war, hat das Team um Vorstand Robert Abend jetzt bei der Goldesel Trading & Investing GmbH einen Fuß in die Tür gesetzt. Konkrete Eckdaten zu dem ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: stock3, Berentzen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...