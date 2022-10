Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag deutlich zugelegt. Im Handelsverlauf gab der DAX einen Teil seiner Gewinne zwar wieder ab und konnte die Marke von 12.700 Punkten nicht halten. Im Gegensatz zu den Niveaus von vergangener Woche hat sich der Leitindex aber erholt. Das liegt auch an den satten Kursgewinnen der amerikanischen Wall Street.Mit plus 1,70 Prozent auf 12.649,03 Punkte zeigte sich er deutsche Leitindex deutlich fester. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 2,91 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...