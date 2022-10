ESAB Corporation ("ESAB" bzw. das "Unternehmen") (NYSE: ESAB), ein weltweit führendes Unternehmen in der Fertigungs- und Spezialgastechnologie, gab heute bekannt, dass es Ohio Medical LLC ("Ohio Medical"), ein weltweit führendes Unternehmen für Sauerstoffregler und zentrale Gassysteme, von einer privaten Investorengruppe für einen Barkaufpreis von 127 Millionen US-Dollar erworben hat. Das Unternehmen erwartet außerdem eine zusätzliche Steuerbegünstigung mit einem Nettobarwert von 15 Millionen US-Dollar. In dem zum 31. August 2022 zu Ende gegangenen Zwölfmonatszeitraum erwirtschaftete Ohio Medical einen Umsatz von über 45 Millionen US-Dollar, Bruttomargen von über 40 Prozent und bereinigte EBITDA-Margen von über 20 Prozent. Die Übernahme wird sich voraussichtlich im ersten Jahr positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie von ESAB auswirken. Das Unternehmen hat die Übernahme mit liquiden Mitteln finanziert und geht davon aus, dass sein Nettoverschuldungsgrad Ende 2022 weniger als das Dreifache betragen wird. ESAB wird bei der Telefonkonferenz, die am Donnerstag, den 3. November 2022 stattfinden wird, weitere Informationen bekannt geben.

Shyam P. Kambeyanda, President und Chief Executive Officer von ESAB, äußerte sich hierzu wie folgt: "Wir freuen uns sehr, die Mitarbeitenden von Ohio Medical bei der ESAB Corporation willkommen zu heißen. Ohio Medical erweitert den von uns bedienten Markt für medizinische Sauerstoffregler und zentrale Gassysteme in Nordamerika und ergänzt so unsere Geschäftsbereiche GCE und Victor, wodurch wir zu einem führenden Unternehmen für Gasregel-Ausrüstung mit einem Umsatz von mehr als 400 Millionen Dollar werden. Wir blicken gespannt auf die beträchtlichen Cross-Selling-Möglichkeiten auf weltweiter Ebene und darauf, wie Ohio Medical unsere Strategie voranbringt, schnelleres Wachstum, höhere Margen, eine niedrigere Zyklizität und einen stärkeren Cashflow zu erzielen."

Anthony Wieczorek, Chief Executive Officer von Ohio Medical, erklärte hierzu Folgendes: "Seit mehr als 100 Jahren sind wir ein Marktführer für Sauerstoffregler und zentrale Gassysteme. Durch unseren Zusammenschluss mit ESAB werden wir in der Lage sein, unsere globale Expansion zu beschleunigen. Gleichzeitig können wir die Leistungsfähigkeit des ESAB Business Systems (EBX) nutzen, um unsere Kunden mit gesteigerter Effizienz und innovativen Kundenlösungen besser zu bedienen."

Ohio Medical hat seinen Hauptsitz in Gurnee (Illinois/USA) und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen bringt starke Marken und einen starken Vertrieb auf dem großen und attraktiven nordamerikanischen Markt bei ESAB ein. Zusammen mit den ESAB Geschäftsbereichen Victor und GCE entsteht durch die Übernahme von Ohio Medical ein beispielloses globales Portfolio für die medizinische und industrielle Gasregelung, wodurch das weltweite Angebot des Unternehmens erweitert wird.

Für das Unternehmen agierten PricewaterhouseCoopers Corporate Finance LLC als Finanzberater und Tucker Ellis LLP als Rechtsberater.

Über ESAB Corporation

ESAB Corporation (NYSE: ESAB) ist weltweit führend in der Fertigungs- und Spezialgastechnologie und bietet seinen Partnern fortschrittliche Anlagen, Verbrauchsmaterialien, Automatisierung, Robotik und digitale Lösungen, die alltägliche und außergewöhnliche Arbeiten ermöglichen, die unsere Welt prägen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ESABcorporation.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne, Anliegen, Ziele, Aussichten, Erwartungen und Absichten des Unternehmens sowie weitere Aussagen, die nicht historischen oder aktuellen Tatsachen entsprechen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Unternehmens und unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

