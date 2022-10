London und Toronto (ots/PRNewswire) -- Erweiterung der Technologieführerschaft mit einem zweiten 3-nm-Design-Gewinn- Starke Handels- und Design-Gewinne im dritten Quartal spiegeln unser hybrides Geschäftsmodell wider, das IP und kundenspezifisches Silizium kombiniert- Erstmalige Konsolidierung von OpenFive in die Unternehmensgruppe, seit 1. September 2022- Die Geschäftsführung ist weiterhin zuversichtlich, was die Unternehmensaussichten angeht, und bekräftigt erneut ihren eigenständigen1 mittelfristigen und langfristigen Ausblick, trotz schwieriger makroökonomischer RahmenbedingungenDie Alphawave IP Group plc (LN: AWE) ("Alphawave", das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur der Welt, gibt aktuelle Handels- und Geschäftsinformationen für die drei Monate mit Abschluss zum 30. September 2022 bekannt.Millionen US-Dollar Q3 2022 Q3 2021 ÄnderungLizenz und NRE 57,8 21,5 169 %Lizenzzahlungen und Siliziumaufträge 22,2 1,8 nmNeue Buchungen (ohne mehrjährige Lizensabonnements 80,0 23,3 245 %für VeriSilicon und WiseWave)Weitere Design-Gewinn-Aktivität - 8,5 3,9 118 %FSA-Inanspruchnahmen und Weiterverkaufslizenzen fürChina2Mehrjährige Lizenzabonnements für WiseWave - - nmAnzahl der Endkunden (zum Ende des Zeitraums)3 46 21 nmAufgrund von Rundung addieren sich unter Umständen die in der Tabelle aufgeführten Zahlen nicht zu den angegebenen Gesamtwerten und die Prozentsätze spiegeln die absoluten Zahlen nicht genau wider.Tony Pialis, Präsident und Chief Executive Officer von Alphawave IP, sagte: "Im dritten Quartal haben wir weiterhin eine starke Dynamik beim Design-Gewinn erlebt, insbesondere in Nordamerika. Daneben haben wir unsere Technologieführerschaft mit einem zweiten 3-nm-Design-Gewinn erweitert und sehen bereits die Vorteile des größeren Umfangs des hybriden Geschäftsmodells, mit dem wir unser differenziertes geistiges Eigentum durch kundenspezifisches Silizium weiter monetarisieren können. Mit einem erweiterten Produktportfolio von Hochgeschwindigkeitskonnektivität und einem immer breiteren Kundenstamm sind wir zuversichtlich, dass unser Geschäft langfristig wachsen wird."John Lofton Holt, Executive Chairman von Alphawave IP, sagte: "Das Niveau der Buchungen im Quartal spiegelt die Stärke unserer Technologie in Verbindung mit der kontinuierlichen starken Ausführung des Teams wider. Unsere anhaltende Führungsrolle bei den fortschrittlichsten Technologien und unser talentiertes Team untermauern das langfristige Wachstumspotenzial unseres Unternehmens. Wir arbeiten hart daran, unsere Pläne umzusetzen und einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."Änderungen an der Berichterstattung über Buchungen, einschließlich OpenFiveWir haben das erworbene OpenFive-Geschäft seit dem 1. September 2022 konsolidiert. Als kombiniertes Unternehmen verfügen wir über ein breiteres IP-Portfolio und technische Expertise im Bereich der Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Kunden in digitalen Infrastrukturmärkten. Dies, kombiniert mit einem wachsenden Kundenstamm und dem größeren Umfang des hybriden Geschäftsmodells, wird uns dabei helfen, nachhaltiges langfristiges Umsatzwachstum zu fördern und Wert für die Aktionäre zu schaffen.Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die einzelnen Buchungsarten in die neuen Buchungsklassifizierungen eingeordnet wurden:Alphawave OpenFive NeuesAlphawaveTyp Inklusive Typ Inklusive Typ InklusiveAnmerkungenLizenz - IP-Lizenz - Lizenz Umfasst -und IP-Lizenzierung, IP-Lizenzierung, und NRE IP-Lizenzierung, IP-Lizenzierung,Zugehöriges NRE und NRE und NRE und NRE undUnterstützung Unterstützung Unterstützung Unterstützung- des -Lizenzzahlungen kombinierten KundenspezifischesUnternehmens SiliziumNicht - NRE -volumenabhängig SonstigeskundenspezifischesSilizium(nichtvolumenabhängig)Kundenspezifisches IP-Lizenzierung,Silizium NRE undUnterstützungKundenspezifischesSilizium- NRE -SonstigesKundenspezifischesSilizium- - -Potenzielle Lizenzzahlungen Kundenspezifisches Kundenspezifisches Lizenzzahlungen Volumenabhängig IP-Lizenzzahlungenzukünftige Silizium Silizium und -Lizenzzahlungen - Umsatz Siliziumaufträge Kundenspezifisches(fertiges SiliziumProdukt) - Umsatz(fertigesProdukt)Wesentliche HöhepunkteBuchungen für Lizenzen und einmalige Ingenieurarbeiten (Non-recurring Engineering, "NRE") im 3. Quartal 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr um 169 % gestiegen. Einschließlich der Schätzungen für potenzielle zukünftige Lizenzzahlungen4 und Siliziumaufträge stiegen die neuen Buchungen ohne die mehrjährigen Lizenzabonnements im Jahresvergleich um 245 %. Die Buchungen im dritten Quartal wurden von nordamerikanischen und chinesischen Kunden angetrieben5.Innerhalb des ersten Monats nach Abschluss der Übernahme von OpenFive konnten wir ein führendes Speicherdesign gewinnen, für das sowohl das geistige Eigentum von Alphawave als auch die kundenspezifischen Möglichkeiten für Silizium von OpenFive zum Tragen kamen.Die kumulierten Buchungen während der Lebensdauer des Unternehmens6 überstiegen 480 Millionen US-Dollar.Ausbau der Technologieführerschaft und starke KundenbindungSeit 2017 hat das Unternehmen seine Führerschaft in der Konnektivitätstechnologie in der 7 nm-, 6 nm-, 5 nm- und 4 nm-Technologie unter Beweis gestellt. Im dritten Quartal 2022 erweiterte Alphawave IP seine Führungsposition mit einem zweiten Design-Gewinn in der 3 nm-Technologie. Das Unternehmen erwartet weitere Design-Gewinne in der 3-nm-Technologie und arbeitet mit seinen Gießereipartnern an 3 nm und darüber hinaus zusammen.Neben dem Wachstum bei neuen Buchungen im Jahresvergleich (ohne mehrjährige Lizenzabonnements) und einem wachsenden Kundenstamm unterstreichen zwei zusätzliche Datenpunkte das starke Niveau der Kundenaktivitäten im dritten Quartal: Inanspruchnahmen von flexiblen Ausgabenkonten7 (flexible spending accounts, "FSA") in Höhe von 3,0 Millionen US-Dollar, und Weiterverkaufsvereinbarungen8 für China (VeriSilicon) in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar. Sowohl FSA- als auch Weiterverkaufsgeschäfte stellen die Umwandlung von Kundenversprechen in Design-Gewinne dar.Die Design-Gewinn-Aktivität im Quartal war mit sieben neuen Design-Gewinnen stark, darunter fünf von Neukunden und zwei von wiederkehrenden Kunden. In diesem Quartal haben wir die Vorteile des hybriden Geschäftsmodells mit vier neuen kundenspezifischen Siliziumaufträgen im September weiter ausgebaut. Unser Hybridmodell ermöglicht es dem Unternehmen, größere Umsatzquellen zu generieren, indem wir den vollen Wert erfassen, der in unser kundenspezifisches Silizium-Angebot eingebettet ist.Alphawave hat als Kunden sechs der zehn führenden Unternehmen für Halbleitergeräte9, was seine anhaltende Stärke in den Dateninfrastrukturmärkten widerspiegelt, die die fortschrittlichste Konnektivitätstechnologie der Welt erfordern.AusblickBasierend auf der aktuellen Sichtbarkeit erwartet das Unternehmen eine kontinuierliche Kundenbindung im letzten Quartal des Jahres.Alphawave IP bekräftigt seinen eigenständigen mittelfristigen und langfristigen Ausblick, der am 21. September 2022 in seinen Zwischenergebnissen für H1 202210 mitgeteilt wurde. Trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds spiegelt unsere wachsende Pipeline positive säkulare Wachstumstrends in den Dateninfrastrukturmärkten und die kontinuierliche Investition in Konnektivitätslösungen der nächsten Generation wider. Dies in Verbindung mit unserem talentierten Team und einer starken Bilanz lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.Weitere Einzelheiten zum Pro-Forma-Ausblick auf 2023 und zum langfristigen Finanzmodell, einschließlich der Übernahme von Banias Labs und der mehrjährigen Vereinbarung mit einem führenden nordamerikanischen Hyperscaler11 werden am 13. Januar 2023 an unserem Capital Markets Day kommuniziert.Informationen zur Alphawave IP Group plc (LN: AWE)Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave IP einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Alphawave IP ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur der Welt. Unsere IP- und kundenspezifischen Silizium-Lösungen erfüllen die Anforderungen globaler Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeugen und Speicher. Unsere Mission wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem erfahrenen technischen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und besteht darin, uns auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsherausforderungen zu konzentrieren. Um mehr über Alphawave IP zu erfahren, besuchen Sie: awaveip.comAngaben zu nahestehenden Unternehmen und PersonenIn dieser Pressemitteilung werden keine neuen nahestehenden Parteien offengelegt.HandelsmarkenAlle eingetragenen Marken und sonstige Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber._____________________________________1 Im eigenständige Ausblick sind die Übernahme von Banias Labs und dermehrjährige Vertrag mit einem führenden nordamerikanischen Hyperscaler, die am13. Oktober 2022 bekanntgegeben wurden, ausgenommen.2 Sowohl die Inanspruchnahme von FSA (flexiblen Ausgabenkonten) als auch dieWeiterverkaufslizenzen für China wandeln die zuvor angekündigten vertraglichenZusagen, die in früheren Zeiträumen gemeldet wurden, in neueProduktdesign-Gewinne um, die im Laufe der Zeit als Umsatz verbucht werden.3 Umfasst Kunden von OpenFive, die noch keine Kunden von Alphawave waren und abdem 1. September 2022 Verträge unterzeichnet haben.4 Unsere Buchungen umfassen in einigen Fällen unsere Schätzung potenziellerkünftiger Lizenzzahlungen. Unsere Lizenzzahlungen werden auf der Grundlagevertraglich gebundener Vorauszahlungen von Lizenzgebühren oder, in begrenztenFällen, auf der Grundlage sensibilisierter Volumenschätzungen, die von Kundenbereitgestellt werden, geschätzt.5 Diese chinesischen Kunden liegen außerhalb des Geltungbereichs von WiseWaveund VeriSilicon.6 Seit seiner Gründung im Jahr 2017.7 FSAs (flexible Ausgabenkonten) stellen Verträge mit Kunden dar, die reguläreperiodische Zahlungen zugesagt haben. Diese Zahlungen beziehen sich nicht aufbestimmte Lizenzen, sondern können als Gutschrift für zukünftige Leistungenverwendet werden. Die Inanspruchnahme von FSAs stellt den Design-Gewinn derwährend des Zeitraums unterzeichneten Transaktionen dar, auf die FSA-Zahlungenangerechnet werden und die im Laufe der Zeit in Einnahmen umgewandelt werden.8 Im Februar 2021 unterzeichnete Alphawave IP eine dreijährige exklusiveWiederverkaufsabonnementvereinbarung mit VeriSilicon mit einem Mindestwert von54 Millionen US-Dollar. Wiederverkaufsvereinbarungen stellen die nachfolgendeLizenzierung von IP durch VeriSilicon an Dritte in China dar und stellen keinezusätzlichen Buchungen für das Unternehmen dar, da sie Teil der Mindestzusage inHöhe von 54 Millionen US-Dollar sind.9 Halbleitergeräteunternehmen, die nach Marktkapitalisierung eingestuft sind.10 Einschließlich des finanziellen Beitrags von OpenFive erwartet dasUnternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von 325 bis 360 Mio. US-Dollar.Längerfristig gehen wir davon aus, dass wir im Jahr 2024 einen Jahresumsatz über500 Millionen US-Dollar und im Jahr 2027 über 1 Milliarde US-Dollar erreichenwerden. Die kurzfristigen Margen werden von OpenFive beeinflusst, während wirdieses Geschäft integrieren und skalieren, und wir erwarten für 2023 einebereinigte EBITDA-Marge von 32 % auf 36 % mit einem stetigen Anstieg danach,während wir uns auf das Unternehmen konzentrieren und es integrieren und dieerwarteten Synergien realisieren. Ohne OpenFive wird erwartet, dass dieeigenständigen Umsätze im Einklang mit dem Ausblick stehen, der beim Börsenganggegeben wurde, nämlich 210 bis 240 Mio. US-Dollar bis 2023, mit einerbereinigten EBITDA-Marge von 50 bis 60 %.11 Kommuniziert am 13. Kontaktinformationen: Alphawave IP Group plc, John Lofton Holt, Executive Chairman, Jose Cano, Head of IR, ir@awaveip.com, +44 (0) 20 7717 5877; Brunswick Group, Simone Selzer, Sarah West, alphawave@brunswickgroup.com, +44 (0) 20 7404 5959; Gravitate PR, Lisette Paras, Wynton Yu, alphawave@gravitatepr.com, +1 415 420 8420