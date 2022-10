JPMorgan beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Kursverlauf von JPMorgan der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JPMorgan-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 118,73 USD ausgebildet. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei JPMorgan also ganz genau hinsehen. ...

