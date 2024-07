Klagenfurt am Wörthersee (ots) -Eine Feuerquelle, die wohlige Wärme und eine gemütliche Atmosphäre stiftet, ist der Wunsch vieler Menschen. Doch nicht immer ist es möglich, sich einen klassischen Kamin zuzulegen. Eine Alternative bieten moderne Tischfeuer. Solche bieten auch Alen Gagic und Jusuf Selmanovic, die mit ihren glanzfeuer® Tischkaminen ein Stück Handwerkskunst geschaffen haben, das für mehr Lebensqualität im stressigen Alltag sorgt. Was sich hinter ihrem Wohlfühlprodukt verbirgt und wie sehr es das Leben ihrer Kunden verändert, verraten sie hier.In der Welt des Interieur-Designs gibt es kaum etwas so zeitlos Traditionelles wie einen Kamin, der nicht nur Wärme, sondern auch ein Gefühl von Behaglichkeit und Gemeinschaft in den Wohnräumen schafft. Trotz seiner romantischen Atmosphäre und atmosphärischen Qualitäten erweist er sich im täglichen Gebrauch oft als unpraktisch und kostenintensiv. Neben der Herausforderung der regelmäßigen Reinigung sorgt auch die Installation eines traditionellen Kamins in den meisten Haushalten für große finanzielle Kosten. Für viele Menschen ein Grund, auf den Luxus eines Kaminfeuers komplett zu verzichten - doch mittlerweile gibt es Alternativen. "Im stressigen Alltag sehnen sich viele Menschen in ihren eigenen vier Wänden nach Ruhe und Entspannung. Sie suchen nach Möglichkeiten, die Atmosphäre und Wärme eines Kamins zu genießen, ohne sich den Aufwand eines herkömmlichen Kaminbaus aufzubürden. Gleichzeitig streben sie nach handwerklicher Qualität, die Emotionen weckt und Erinnerungen hervorruft - ein stilvolles Element, das die schönen Momente des Lebens gebührend zelebriert", erklärt Alen von glanzfeuer®."Mit glanzfeuer® bieten wir unseren Kunden einen praktischen und ästhetischen Ansatz, um ein Stück Wohlfühlatmosphäre in ihren Alltag zu schaffen", ergänzt sein Geschäftspartner Jusuf. Seit der Gründung im Jahr 2022 präsentieren die Unternehmer luxuriöse Tischfeuer in ihrem Online-Shop und auf Amazon, die sowohl drinnen als auch draußen für einzigartige Momente sorgen. "Unsere Tischfeuer schaffen nicht nur eine warme und romantische Atmosphäre, sondern regen auch dazu an, kostbare Zeit mit den Liebsten zu verbringen", fügt Alen hinzu. "Durch unsere herausragende Handwerkskunst und unsere Liebe zum Detail sind wir stolz darauf, ein Gefühl von Heimat für unsere Kunden zu schaffen - und erneut Wärme und Zusammengehörigkeit in den Mittelpunkt des Familienlebens rücken."glanzfeuer®: Kunden fühlen sich bereichertDie Geschäftsführer von glanzfeuer® legen großen Wert darauf, ihren Kunden einen echten Mehrwert im täglichen Leben zu bieten. "Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stehen bei uns an oberster Stelle - aus diesem Grund setzen wir uns mit jeder Bewertung und jedem Erfahrungsbericht auseinander, den wir von ihnen erhalten", so Alen. Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen bilden die Eckpfeiler ihres Handelns. Die Bestellabwicklung, Lieferung und Montage haben die Experten lange perfektioniert, um sicherzustellen, dass ihre Kunden unmittelbar von den Vorteilen und der erstklassigen Handwerkskunst der Tischfeuer profitieren können. "Bei uns sind im Lieferumfang bereits ein bis drei Flaschen Ethanol enthalten", verrät Jusuf. "Unsere Kunden müssen den Kamin also nur aufstellen und können direkt loslegen."Wie sehr die beiden Unternehmer tatsächlich für einen positiven Wandel im Alltag ihrer Kunden sorgen, bestätigen auch zahlreiche Erfahrungsberichte. "Vor Kurzem erhielten wir eine rührende Nachricht von einem Paar, das kürzlich eines unserer glanzfeuer® erworben hatte", berichtet Jusuf. "Sie haben uns mitgeteilt, wie sehr unser Produkt ihre Abende zu Hause bereichert hatte. Zuvor fühlten sich oft von der hektischen Welt um sie herum abgeschnitten - doch nachdem sie das glanzfeuer® in ihr Zuhause integriert hatten, änderte sich alles."Das Paar schrieb von romantischen Abenden, die sie nun regelmäßig bei Kerzenlicht verbrachten, sich unterhielten und einfach die Magie der Flammen genossen. "Das Tischfeuer half ihnen, eine Atmosphäre der Romantik und Geborgenheit zu schaffen, die zuvor nicht mehr vorhanden gewesen war", führt Alen fort. "Sie haben uns sogar Fotos geschickt, die zeigen, wie sie beide eng umschlungen vor den Flammen sitzen. Die Tatsache, dass wir unsere Kunden auf emotionaler Ebene so sehr bereichern können, motiviert uns natürlich tagtäglich, weiterhin unsere Tischfeuer zu verkaufen und weiterzuentwickeln."Nachhaltigkeit als Mittelpunkt der ZukunftHinter glanzfeuer® steckt eine tiefe Leidenschaft - das beweist unter anderem die Gründungsgeschichte des Unternehmens. Alen und Jusuf lernten sich während ihres Studiums im Bereich Internationales Business-Management kennen und entdeckten rasch ihre gemeinsame Begeisterung für ästhetisches Design und innovative Wohnkultur. Die Initialzündung zur Gründung ihres eigenen Unternehmens ereignete sich während inspirierender Gespräche am Wörthersee in Österreich - dem Geburtsort von glanzfeuer®. Entschlossen, ihrer Vision zu folgen, beschlossen die beiden Unternehmer, Tischkamine von herausragender Qualität zu schaffen, die ihre Kunden gleichermaßen faszinieren und begeistern würden. Nur zwei Jahre nach der Gründung hat sich glanzfeuer® bereits als feste Größe in der Branche etabliert und steht für Eleganz, Qualität und kontinuierliche Innovation."Unsere Mission ist es, exklusive Tischfeuer anzubieten, die nicht nur eine luxuriöse Atmosphäre schaffen, sondern auch zu einer nachhaltigeren Welt beitragen", erklärt Alen. "Wir wollen unseren Kunden nicht nur hochwertige Produkte anbieten - sie sollen auch gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig hergestellt worden sein.""Der Fokus Umwelt steht bereits seit Langem im Mittelpunkt der beiden Unternehmer. "Unsere Verpackung ist seit Tag eins umweltschonend und nachhaltig. 