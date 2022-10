Der Goldwert wird immer bleiben, daher ist es eine sinnvolle Anlage, besonders für Investoren, die sich gegen einen Währungscrash schützen wollen. In Finanz- und Immobilienkrisen kann der Goldpreis in der Regel satte Kursgewinne für sich verbuchen. Zudem gilt Gold weltweit als das älteste Zahlungsmittel. Gold an sich wirft zwar keine laufenden Erträge ab, aber es dient als Beimischung zur Aufwertung des Anlageportfolios. Goldaktien bieten einen Hebel auf den Goldpreis, werfen oft Dividenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...