Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Führende CRO vereinheitlichen Studiendaten und -prozesse für mehr Transparenz und GeschwindigkeitBARCELONA, Spanien, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich 40 Auftragsforschungsorganisationen (CRO) für Veeva Vault CTMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-ctms/) entschieden haben, um Sponsoren schnellere und effizientere Studien zu liefern, darunter vier der sechs weltweit führenden CRO. Diese weltweit führenden Unternehmen - Labcorp Drug Development, Parexel, PPD klinisches Forschungsunternehmen von Thermo Fisher Scientific Inc., und Syneos Health - vereinheitlichen die klinische Forschung auf einer einzigen Plattform, indem sie ihre Nutzung der Veeva Vault Clinical Suite (https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) von Vault eTMF (https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) auf Vault CTMS erweitern.Vault CTMS wurde von mehr als 120 Sponsoren ausgewählt, darunter 9 der 20 größten Pharmaunternehmen, und hat sich schnell zur branchenführenden Lösung für die Verwaltung klinischer Studien entwickelt. Da CRO zunehmend auf Vault CTMS standardisieren, können sie die Präferenz der Sponsoren für Veeva Vault unterstützen und gleichzeitig den Studienbetrieb für eine effizientere Durchführung modernisieren.Vault CTMS bietet einen vollständigen Überblick über die Studienmetriken, sodass CRO die Studienleistung besser verwalten und die Transparenz für Sponsoren erhöhen können. Sponsoren und CRO, die Vault CTMS verwenden, arbeiten auf einer konsistenten Industriestandard-Plattform, die Zusammenarbeit und den Austausch von Studieninformationen erleichtert, um das gesamte Studienportfolio in Echtzeit sichtbar zu machen."Veeva Vault CTMS ist die erste Anwendung für das Management klinischer Studien, die entwickelt wurde, um den Anforderungen von Sponsoren und CRO gerecht zu werden", sagte Henry Galio, Vice President, Veeva Vault CTMS. "Da immer mehr Unternehmen den Studienbetrieb mit Veeva vorantreiben, können Sponsoren, CRO und Prüfzentren enger zusammenarbeiten, um schnellere Studienendpunkte zu erreichen und die Rekrutierung von Probanden in Studien zu beschleunigen."Vault CTMS ist Teil der Veeva Vault Clinical Operations Suite (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/), die es Unternehmen ermöglicht, Informationen und Dokumente über eTMF, CTMS, Zahlungen, Studienbeginn und Studientraining hinweg gemeinsam zu nutzen, um eine bessere Zusammenarbeit und Ausführung während des gesamten Studienlebenszyklus zu ermöglichen.Weitere Informationen Mehr zu Veeva Vault CTMS finden Sie auf: veeva.com/eu/CTMS (https://www.veeva.com/eu/products/vault-ctms/)