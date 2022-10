München (ots) -Die Ersatzgeschwächten Berliner gewinnen einen Krimi mit 98:95 gegen die Telekom Baskets Bonn und ziehen damit als letztes Team in das Viertelfinale des MagentaSport BBL-Pokals ein. "Jeder hat sich reingehauen und das haben wir gebraucht", freute sich Yanni Wetzell. Mann des Spiels war allerdings Bonns T.J. Shorts mit 36 Punkten: "Natürlich haben wir das heute verloren, aber das ist etwas, wodurch wir wachsen können und besser werden." Auf die Frage, was sein Team hätte besser machen können, sagte er: "Das Spiel gewinnen." Im Viertelfinale trifft ALBA jetzt auswärts auf die BG Göttingen: "Den Pokal haben wir letztes Jahr gewonnen und wir werden in diesem Jahr versuchen, es wieder zu machen", so Geschäftsführer Marco Baldi, der allerdings vor einer Favoritenrolle warnte: "Es hört sich so saublöd und verbraucht an, aber der Pokal ist anders."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen empfängt der FC Bayern München den großen FC Barcelona in der EuroLeague - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn 98:95ALBA Berlin zittert sich stark Ersatzgeschwächt gegen die Bonner ins Viertelfinale des BBL-Pokals.Berlins Geschäftsführer Marco Baldi, ob die lange Verletztenliste (Jaleen Smith, Maodo Lo, Ben Lammers, Marcus Eriksson) auch teilweise etwas mit der EuroBasket zu tun hat: "Das ist sicher kein Zufall. Es sind auch wirklich Verletzungen dabei, die etwas mit einer hohen Belastung zu tun haben... Das ist das eine Thema. Ich muss aber sagen, ich bewundere das Team. Die sind Freitag-Nacht in Mailand rausgelaufen und irgendwie finden die immer einen Weg, suchen keine Entschuldigungen."Berlins Yanni Wetzell, 23 Punkte, über den Sieg, trotz mehrerer Ausfälle: "Wir hatten ein paar Kämpfer und Spieler, die gefehlt haben. Jeder hat sich reingehauen und das haben wir gebraucht. Das war ein Gruppenerfolg und ich bin stolz auf diese Leistung."Bonns T.J. Shorts, 36 Punkte, über die knappe Niederlage: "Das ist hart. Die sind ein gutes Team. Auch mit Ausfällen haben die noch EuroLeague-Qualität. Wir wussten das und haben von Anfang an einen großen Kampf abgeliefert, egal wer auf dem Court stand. Natürlich haben wir das heute verloren, aber das ist etwas, wodurch wir wachsen können und besser werden." Was sein Team hätte besser machen können: "Das Spiel gewinnen. Das ist immer das Ziel."Im Anschluss an das Spiel wurden die Viertelfinal-Partien im MagentaSport BBL-Pokal ausgelost, die am 03. und 04. Dezember stattfinden:BG Göttingen - ALBA BerlinFC Bayern München - medi bayreuthEWE Baskets Oldenburg - MLP Academics HeidelbergHAKRO Merlins Crailsheim - MHP RIESEN LudwigsburgMarco Baldi über Viertelfinalgegner BG Göttingen: "Soweit ich weiß, sind die aktuell Tabellenführer und haben noch kein Spiel verloren. Natürlich will man am liebsten ein Heimspiel haben, aber wir nehmen es, wie es kommt. Den Pokal haben wir letztes Jahr gewonnen und wir werden in diesem Jahr versuchen, es wieder zu machen. Ich weiß, wie das ist, wenn jeder über die Favoriten spricht. Es hört sich so saublöd und verbraucht an, aber der Pokal ist anders."Basketball LIVE bei MagentaSportDienstag, 18.10.2022EurocupAb 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Turk Telekom AnkaraeasyCredit BBLAb 18.45 Uhr: Rostock Seawolves - Löwen BraunschweigEuroLeagueAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna, Anadolu Efes - Valencia BasketAb 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - VilleurbanneAb 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - AS MonacoAb 20.15 Uhr: FC Bayern München - FC BarcelonaAb 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Armani MailandMittwoch, 19.10.2022EurocupAb 17.50 Uhr: Lietkabelis Panevezy - ratiopharm ulmEuroLeagueAb 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Panathinaikos AthenAb 20.15 Uhr: Baskonia - Roter Stern BelgradAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Oylmpiakos PiräusPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5347003