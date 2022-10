München (ots) -Fußball bei MagentaSport - Der 12. SpieltagDer SV Wehen Wiesbaden gewinnt die letzte Partie des 12. Spieltags mit 3:1 gegen den VfB Oldenburg. Ausschlaggebend war für Wiesbaden-Coach Kauczinski: "Wir sind topfit und können zulegen bis zum Schluss." Oldenburgs Trainer Dario Fossi machte seiner Mannschaft überhaupt keine Vorwürfe und lobte den Gegner: "Wir waren heute toll. Meine Mannschaft hat sehr gut Fußball gespielt und wir waren ebenbürtig... Wir haben gegen eine abgezockte, tolle Profimannschaft verloren." Am Samstag geht es für die formstarken Wiesbadener zum Topspiel gegen den TSV 1860 München - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag startet der 13. Spieltag mit der Partie des FSV Zwickau gegen den SC Freiburg II - ab 18.30 live bei MagentaSport.SV Wehen Wiesbaden - VfB Oldenburg 3:1Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt das 3. Spiel in Folge und verteidigt damit Platz 3 in der TabelleWiesbadens Trainer Markus Kauczinski über die Gründe des Sieges: "Wir können immer noch zulegen. Wir haben immer noch mehr Tempo zu gehen und können über die Flügel gehen. Wir sind einfach topfit und können zulegen bis zum Schluss... Oldenburg hat uns das maximal schwer gemacht. Die sind eine richtig gute Mannschaft... Wir wussten, das wird ein hartes Stück Arbeit, aber mir war wichtig, dass wir das annehmen... Die Jungs sind richtig fokussiert."Der VfB Oldenburg rutscht durch die 2. Niederlage am Stück auf Platz 10 ab.Oldenburgs Trainer Dario Fossi: "Die Qualität, die Wehen Wiesbaden auf den Platz bringt, das ist Profifußball und das hat man gesehen. Wir waren heute toll. Meine Mannschaft hat sehr gut Fußball gespielt und wir waren ebenbürtig. Man hat aber gesehen, wie stark es Wiesbaden bei unseren Ballverlusten gemacht hat. Das hat uns den Punkt gekostet. Wir haben gegen eine abgezockte, tolle Profimannschaft verloren." Marcel Appiah ergänzte:"Ich denke, man hat gesehen, dass Wiesbaden eine Topmannschaft ist. Die haben momentan einen Lauf und machen aus unseren Fehlern 2 Tore. Ich denke aber, dass wir das Spiel über weite Strecken offengehalten haben."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - 13. SpieltagFreitag, 21.10.2022Ab 18.30 Uhr: FSV Zwickau - SC Freiburg IISamstag, 22.10.2022Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: MSV Duisburg - Viktoria Köln, TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden, SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen, SV Meppen - Borussia Dortmund II, SG Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg - VfL OsnabrückSonntag, 23.10.2022Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - FC IngolstadtAb 13.45 Uhr: SC Verl - FC Erzgebirge AueMontag, 21.10.2022Ab 18.45 Uhr: Hallescher FC - SpVgg BayreuthPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5347010