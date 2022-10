Telefónica startet kommerzielle Bereitstellung der disaggregierten Breitbandlösung von Radisys

Radisys Corporation und Telefónica S.A. teilten heute mit, dass Telefónica sein Breitbandnetz mit dem Connect Open Broadband-Lösungsportfolio von Radisys disaggregiert, um die Flexibilität und Programmierbarkeit des Netzes zu erweitern, das Risiko von Lieferkettenengpässen zu senken und die Einführung neuer Netzwerklösungen zu unterstützen. Connect Open Broadband von Radisys umfasst Hardware- und Softwarekomponenten, darunter White-Box Combo-PON-OLTs, der Connect Broadband Access Controller (CBAC) und die Radisys Management System-Software (RMS). Nach intensiven Labortests der Cloud-nativen disaggregierten Breitbandlösung von Radisys haben Telefónica und Radisys vereinbart, die Technologie in einem kommerziellen Netz für Privat- und Unternehmenskunden im Jahr 2023 live einzusetzen.

Lieferkettenprobleme proaktiv lösen

Kommunikationsdienstleister streben an, ihre Netze zu disaggregieren, Hardware- und Softwarekomponenten zu entkoppeln und Best-of-Breed-Lösungen aus dem Ökosystem mehrerer Anbieter auszuwählen, um so die Abhängigkeit von einem proprietären Anbieter zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in der globalen Lieferkette sind disaggregierte Netzelemente wichtiger denn je. Mit dem Schritt, seine Netzinfrastruktur mithilfe von Connect Open Broadband von Radisys zu disaggregieren, schafft Telefónica die Voraussetzungen, um Komponenten von verschiedenen Anbietern und Lieferketten zu kombinieren und anzupassen. Dies trägt zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und des Lieferkettenrisikos im Vergleich zu einer proprietären Lösung bei.

Flexibilität und Programmierbarkeit erhöhen

Telefónica migriert von herkömmlichen chassisbasierten OLT-Komponenten zu neuen Lösungen, bei denen die White-Box-OLTs von Radisys mit softwaredefinierter Netzwerksteuerung die Telco-Cloud-Fähigkeiten des Unternehmens verbessern, die Effizienz steigern und einen höheren Automatisierungsgrad ermöglichen. Diese verbesserte Programmierbarkeit hilft Telefónica, Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in seinem Netz zu nutzen, um Serviceinnovationen zu fördern und die Einführung neuer Dienste zu beschleunigen. Die Hardware- und Softwarekomponenten von Radisys lassen sich nahtlos in das OSS/BSS von Telefónica integrieren, was den Betrieb vereinfacht. Darüber hinaus werden Zero-Touch-Provisioning und eine verbesserte Programmierbarkeit mit SDN-Steuerung unterstützt.

Konvergenz vorantreiben

Die auf offenen Standards basierenden Combo-PON-OLTs von Radisys unterstützen G-PON und XGS-PON über denselben PON-Port des OLT, sodass Telefónica Abonnenten bei Bedarf nahtlos zu XGS-PON migrieren und sein Netz skalieren kann, um eine Breitband- und Ultrabreitband-Konnektivität bereitzustellen. Das Connect Open Broadband-Portfolio von Radisys unterstützt außerdem die Schritte von Telefónica auf dem Weg zur Netzkonvergenz und erleichtert die Einführung neuer Geschäftsmodelle und neuer Dienste über ein einziges Netz.

Von Cloud-nativer Lösung profitieren

Connect Open Broadband von Radisys ist bereits Cloud-nativ und bietet Telefónica die Möglichkeit, Funktionen zur Netzwerksteuerung und -verwaltung in die Cloud zu verlagern und dadurch die Gesamtbetriebskosten zu senken und zugleich ein kosteneffizientes Netzwachstum zu verwirklichen. Die offene CBAC-Software von Radisys fördert kürzere Produktinnovationszyklen, eine weiterreichende Automatisierung und eine verbesserte Netzwerktransparenz. Die Microservices-Architektur und das Cloud-native Design helfen Telefónica, eine nachfrageabhängige Skalierung und höhere Bereitstellungsagilität zu verwirklichen und mithilfe einer End-to-End-Orchestrierung den Netzbetrieb zu vereinfachen, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu begünstigen. Das Radisys Management System verlagert zentrale Bürofunktionen in die Cloud und lässt sich nahtlos in bestehende OSS/BSS integrieren. Es bietet Telefónica eine zentrale Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Diensten, Teilnehmern, Geräten, Leistungskennzahlen und mehr.

"In den vergangenen Jahren haben wir eng mit Radisys zusammengearbeitet und konnten dabei zeigen, dass ein disaggregiertes Breitbandnetz die Leistungsanforderungen von Millionen von Kunden erfüllen kann. Wir sind rundum von der Radisys-Lösung überzeugt", so Daniel Cortes Olmeda, Senior Manager für Fixed Access, Telefónica S.A. "Im Mittelpunkt der Partnerschaft von Telefónica und Radisys steht die Bereitstellung einer neuen disaggregierten Architektur, die es uns ermöglicht, Markteinführung und Innovation zu beschleunigen und zugleich die Risiken in Verbindung mit Lieferkettenproblemen zu minimieren, die Anbieter-Map zu vergrößern und die Geschäftskontinuität sicherzustellen."

"Telefónica ist ein Pionier bei der Disaggregation seines Breitbandnetzes, während unsere offene und disaggregierte Carrier-Grade-Lösung Connect Open Broadband auf eine kommerzielle Bereitstellung in einem breiteren Marktsegment gerichtet ist", erklärt Harris Razak, Leiter des Broadband Access Business bei Radisys. "Wir arbeiten gemeinsam mit Telefónica daran, die spürbaren Vorteile eines disaggregierten Netzes in städtischen und ländlichen Umgebungen zu demonstrieren. Unsere Lösung schafft Flexibilität und Skalierbarkeit für alle Festnetz-Breitband-Szenarien. Mit der Entscheidung zugunsten von Connect Open Broadband hat Telefónica sein Vertrauen in unsere Lösung für den kommerziellen Einsatz gezeigt."

Über Radisys

Radisys, ein globaler Marktführer bei offenen Telekommunikationslösungen, hilft Dienstanbietern, mit neuen Geschäftsmodellen und offener Architektur den Wandel voranzutreiben. Die innovativen disaggregierten und virtualisierten Technologielösungen von Radisys nutzen offene Referenzarchitekturen und Standards in Kombination mit offener Software und Hardware, um die Geschäftstransformation in der Telekommunikationsbranche zu unterstützen. Die erstklassige Dienstleistungssparte des Unternehmens stellt dabei das notwendige Know-how für die Systemintegration bereit, um die komplexen Herausforderungen von Kommunikations- und Content-Anbietern bei der Implementierung zu lösen. Weitere Informationen sind unter www.Radisys.com.

Über Telefónica

Telefónica ist einer der größten Telekommunikationsdienstleister der Welt. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Mobilfunkkonnektivität sowie ein breites Spektrum digitaler Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit mehr als 384 Millionen Kunden ist Telefónica in Europa und Lateinamerika präsent. Telefónica ist ein zu 100 Prozent börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der spanischen Börse sowie an den Börsen in New York und Lima gehandelt werden.

