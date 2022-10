Technologie für nichtwässrige Lösungsmittel trägt zu Kostensenkungen bei der Kohlenstoffabscheidung in Branchen mit schwer reduzierbaren Emissionen bei

Schlumberger hat eine Vereinbarung mit dem gemeinnützigen Forschungsinstitut RTI International geschlossen, um die Industrialisierung und Hochskalierung seiner proprietären Technologie für nichtwässrige Lösungsmittel (NAS) zu beschleunigen, die die Effizienz der auf Absorption beruhenden Kohlenstoffabscheidung steigert. Die NAS-Technologie wird auf die CO2-Abscheidung einer großen Bandbreite von Industrieemissionen anwendbar sein.

"Mit Blick auf das schwindende Kohlenstoffbudget der Welt ist die Senkung der Emissionen eine gesellschaftliche Notwendigkeit", sagte Gavin Rennick, President des Geschäftsbereichs New Energy von Schlumberger. "Kohlenstoffabscheidungstechnologien sind ein Schlüsselelement zur Verwirklichung einer kohlenstoffarmen Zukunft und wir freuen uns, im Rahmen dieser exklusiven Vereinbarung mit RTI daran zu arbeiten, diese innovative Technologie zur Absorption von Kohlenstoff zu industrialisieren und zu skalieren und sie auf den Markt zu bringen."

Die NAS-Technologie bietet eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen wässrigen Lösungsmitteltechnologien für die Kohlenstoffabscheidung, da sie weniger Energie verbraucht und gleichzeitig eine hohe CO2-Kapazität erhalten bleibt, sodass die Betriebskosten erheblich gesenkt werden können. Überdies ist die NAS-Technologie weniger korrosiv dadurch erübrigen sich hochwertige korrosionsfeste Legierungen und die damit verbundenen höheren Investitionskosten. Dies verbessert insgesamt die Wirtschaftlichkeit von Projekten zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS).

"RTI hat die innovative NAS-Technologie in den letzten 12 Jahren vom Labormaßstab bis zum großtechnischen Maßstab fortentwickelt", sagte Dr. Marty Lail, Senior Director des Programms Decarbonization Sciences von RTI. "Die NAS-Technologie verbraucht bis zu 40 weniger Energie während des CO2-Abscheidungsprozesses. Eine hohe Abscheidungseffizienz bei geringeren Energiekosten ist für einen breiten kommerziellen Einsatz von Lösungsmitteln zur Kohlenstoffabscheidung entscheidend."

Im Rahmen einer vom US-Energieministerium finanzierten Demonstration der Kohlenstoffabscheidung im Technikumsmaßstab konnte die NAS-Technologie mehr als 99 des CO2 der Abgasströme aus der Verbrennung von Erdgas entfernen die höchste Abscheidungseffizienz, die für eine Technologie zur Kohlenstoffabscheidung mit Lösungsmitteln für diesen Einsatzbereich dokumentiert wurde.

RTI und Schlumberger werden gemeinsam Modelle entwickeln, die eine rasche Design- und Prozessanpassung ermöglichen, um einen grundlegenden Wandel mit Blick auf die CO2-Abscheidungsabläufe zu erreichen, und gleichzeitig die globale Präsenz von Schlumberger zum Ausbau der Marktchancen für die Technologie nutzen.

Über Schlumberger

Schlumberger (NYSE: SLB) ist ein Technologieunternehmen, das mit Kunden zusammenarbeitet, um Zugang zu Energie zu erhalten. Unsere Mitarbeiter aus über 160 Nationen stellen führende digitale Lösungen bereit und setzen innovative Technologien ein, um mehr Leistung und Nachhaltigkeit in der globalen Energiebranche zu ermöglichen. Mit Experten in mehr als 120 Ländern führt Schlumberger gemeinsam Projekte durch, um Technologien zu entwickeln, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller erschließen. In der Welt der neuen Energien nutzt Schlumberger sein intellektuelles und geschäftliches Kapital, um sich auf kohlenstoffarme und kohlenstoffneutrale Technologien zu konzentrieren, darunter Projekte in den Bereichen Wasserstoff, Lithium, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, Geothermie und Geoenergie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.newenergy.slb.com

Über RTI International

RTI International ist ein unabhängiges gemeinnütziges Forschungsinstitut, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir Fragen beantworten, die einer objektiven und multidisziplinären Herangehensweise bedürfen, eine Herangehensweise, die Fachwissen in den Bereichen Sozial- und Laborwissenschaften, Technik und internationale Entwicklung erfordert. Wir glauben an das Versprechen der Wissenschaft und es ist unser täglicher Ansporn, dieses Versprechen zum Wohle der Menschen, Gemeinschaften und Unternehmen auf der ganzen Welt einzulösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rti.org.

Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "dürften", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "potenziell", "projiziert" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z. B. Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der Bereitstellung oder erwarteten Vorteile von Technologien und Partnerschaften zur Kohlenstoffabscheidung; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen bezüglich Nachhaltigkeits- und Umweltangelegenheiten; Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der Energiewende und des globalen Klimawandels sowie Verbesserungen von Betriebsverfahren und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten einschließlich u. a. der Unfähigkeit, netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen; die Unfähigkeit, die vorgesehenen Vorteile von Strategien, Initiativen oder Partnerschaften für die Kohlenstoffabscheidung zu erkennen; Gesetzes- oder Regulierungsinitiativen, die sich mit Umweltbelangen befassen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen; der Zeitpunkt oder Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen der Unternehmen aufgeführt sind, einschließlich der jüngsten 10-K-, 10-Q- und 8-K-Formulare von Schlumberger, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Wenn eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder wenn sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen sollten, können die tatsächlichen Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, die Parteien lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

