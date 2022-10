Radisys wird in Zusammenarbeit mit branchenführenden Unternehmen Präsentationen abhalten und Thought-Leadership-Sitzungen veranstalten, um das Breitbandportfolio der Betreiber zu optimieren

Die Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, kündigte heute an, auf dem Broadband World Forum 2022 in Amsterdam am Stand A56 ein umfassendes Angebot an Hardware, Software und Geräten für Breitbanddienstleister vorzustellen. Radisys wird Vorführungen seiner Connect-Open-Broadband-Lösung anbieten, die es Breitbanddienstleistern ermöglicht, ihre Netze zu transformieren, den Netzbetrieb zu vereinfachen und die Kundenbindung durch lebensverlängernde Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen. Radisys wird die Flexibilität seines Connect-Open-Broadband-Portfolios aufzeigen und außerdem seine Smart-Home- und Videoüberwachungslösung als Teil seines IoT-Produktportfolios vorstellen, darunter das Radisys Reach Smart Home Gateway und eine benutzerdefinierte mobile Anwendung sowie eine Auswahl an verfügbaren Sensoren, Kameras und anderen Geräten.

Offene Telekommunikationslösungen für Ultra-High-Breitband

Radisys wird veranschaulichen, wie die Connect-Open-Broadband-Lösung ultrahohe Bandbreiten liefert und neue Kundenerlebnisse möglich macht. Der Showcase wird Open Broadband Access für FTTx beinhalten, der die offene, Cloud-native und disaggregierte Lösung von Radisys einsetzt, um 10Gig-Dienste für Privatkunden, Unternehmen und mobile Breitbandteilnehmer bereitzustellen. Darüber hinaus wird das Unified Device Management vorgestellt, das mit einer vollständig integrierten, skalierbaren und robusten Gerätemanagementlösung ein herausragendes Kundenerlebnis bietet, sowie die SD-Network Edge Convergence, die die Vorteile einer hochflexiblen, skalierbaren, disaggregierten und virtualisierten BNG-Lösung demonstriert. Diese Präsentation ist am Stand A56 zu sehen.

Radisys wird in Zusammenarbeit mit dem Broadband Forum und mehreren seiner Mitgliedsunternehmen Cloud-basierte Central-Office-Technologien (Cloud CO) und -Dienste vorstellen, die auf den Standards des Broadband Forums basieren. Bei der Vorstellung wird aufgezeigt, wie der Cloud CO Adapter von Radisys es den Betreibern ermöglicht, ihre Netzwerkinvestitionen zu maximieren, indem sie ihre bestehende VOLTHA-basierte Architektur mit auf den Standards des Broadband Forums basierenden Komponenten verbinden. Die Präsentation findet am Stand B53 des Broadband Forums statt.

Smart-Home-Lösungen für mehr Lebensqualität und Umsatzwachstum

Radisys wird sein integriertes Smart-Home- und Videoüberwachungsportfolio vorstellen, eine White-Label-Smart-Home-Plattform, die mehrere Konnektivitätsoptionen und eine Cloud-basierte Steuerungsanwendung bietet. Auf diese Weise können CSPs den Nutzen ihrer Breitband-Datentarife steigern und ihre Umsätze durch die einfache Anbindung aller Smart-Home-Geräte, Sensoren, Sicherheitskameras und Steuerungen erhöhen. Dank erweiterter Dashboards und Analysen können CSPs benutzerbasierte Daten sammeln und den Abonnenten benutzerdefinierte Dienste auf Basis ihrer Nutzung anbieten. Die Smart-Home- und Videoüberwachungsdemo präsentiert außerdem eine breite Palette validierter Geräte, um die Integration zu gewährleisten und viele Anwendungsfälle abzudecken. Das modulare und flexible Angebot ermöglicht es CSPs, ihre Anfangsinvestitionen zu minimieren und mit digitalen Diensten für Smart Homes und Videoüberwachung neue Einnahmequellen zu erschließen. Diese Präsentation findet am Stand A56 statt.

Thought Leadership für PON-Netzwerke der nächsten Generation

Rajesh Chundury, VP of Customer Solutions, referiert am 19. Oktober um 13:40 Uhr im Executive Room zum Thema "Leveraging Cloud to Deliver Open Access Next-gen PON Networks". Chundury wird erläutern, wie Cloud-native Lösungen für sofortige betriebliche Effizienz, niedrigere Gesamtbetriebskosten und nachhaltiges Wachstum genutzt werden können.

Radisys wird auch an dem Workshop der Open Networking Foundation am 18. Oktober um 13:00 Uhr auf der BBWF Expo Stage vertreten sein, um seine Rolle bei der erfolgreichen Einführung von SEBA/VOLTHA Produktionsnetzwerken darzulegen.

"Ziel von Radisys ist es, Cloud-native, disaggregierte, offene Breitbandlösungen für ultrahohe Bandbreiten bereitzustellen, die zum einen eine kosteneffiziente Netztransformation vorantreiben und zum anderen Möglichkeiten für CSPs schaffen, unkompliziert neue Dienste hinzuzufügen und zu monetarisieren, um so die Breitbandakzeptanz und die Kundenbindung zu erhöhen", so Harris Razak, Senior Vice President of Broadband Access bei Radisys. "Wir bei Radisys freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Branchenpartnern auf dem Broadband World Forum zu zeigen, wie skalierbare, cloudbasierte Plattformen mit offenen APIs CSPs dabei helfen, ihre Breitbandnetze durch ein wirklich interoperables, offenes Multivendor-Geräte-Ökosystem zukunftssicher zu machen."

Wenn Sie die Technologievorführungen besuchen und mehr darüber erfahren möchten, wie das Connect-Open-Broadband- und Reach-Smart-Home-Portfolio von Radisys neue Kundenerlebnisse mit verbesserter betrieblicher Effizienz bieten kann, oder wenn Sie sich mit den Open-Telecom-Experten von Radisys auf dem Broadband World Forum treffen möchten, besuchen Sie Stand A56 oder kontaktieren Sie uns unter open@radisys.com.

