Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) wird auf der kommenden BIO-EUROPE-Konferenz vom 24. bis 26. Oktober in Leipzig sowie virtuell vom 2. bis 4. November 2022 vertreten sein.

Unter Anwendung fortschrittlicher proprietärer Gen-Editing-Technologien hat Biocytogen fünf Plattformen zur Entdeckung vollständig humaner Antikörper entwickelt: eine RenMab-basierte monoklonale Antikörperplattform, eine RenLite-basierte bispezifische Antikörperplattform, eine bispezifische ADC-Plattform, eine TCR-Mimik-Plattform und eine GPCR-Plattform. Mit dieser Fähigkeit zur effizienten Antikörperentwicklung hat das Unternehmen eine vielfältige präklinische und klinische Wirkstoff-Pipeline auf Antikörperbasis aufgebaut.

Dr. Vivian Tian, Senior Director des Biocytogen Europe Innovation Center (BEIC), wird in einem mündlichen Vortrag die Pipeline von Biocytogen sowie den Fortschritt von Project Integrum darstellen und dabei auch auf die Fortschritte mehrerer Antikörperprogramme eingehen, darunter TNFR2, B7-H3, CCR8 und Siglec-15. Während des Events wird das BD- und Lizenzierungsteam des BEIC mit einem Stand (Nr. 49) vertreten sein und Partnering-Gespräche anbieten. Das Team wird vor Ort oder im Rahmen der virtuellen Konferenz zur Verfügung stehen, um Möglichkeiten für Lizenzierung und Co-Entwicklung zu besprechen.

Seit dem Start von Project Integrum hat Biocytogen 28 präklinische Antikörper-Co-Entwicklungs- oder Lizenzvereinbarungen mit 16 Unternehmen abgeschlossen, darunter Merck Healthcare KGaA, RemeGen, China Resources Biopharm, Nanjing Chia-Tai Tianqing Pharmaceutical Company (NJCTTQ) und LiberoThera. Darüber hinaus hat das Unternehmen RenMice (RenMab/RenLite) an 16 Unternehmen lizenziert, darunter Merck Healthcare KGaA, BeiGene, Xencor und Innovent; 33 Projekte sind inzwischen angelaufen.

Über Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Wirkstoffe auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Mit seinen proprietären RenMab /RenLite Mäuseplattformen für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler und bispezifischer Antikörper hat Biocytogen seine in vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu optimieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 Zielmoleküle durch, das unter dem Namen "Project Integrum" bekannt ist. Im Rahmen dieses Projekts wurden 28 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung von Wirkstoffen und 16 RenMice-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen umfasst 12 Kernprodukte, von denen sich zwei Produkte in multiregionalen klinischen Studien der Phase II und zwei Produkte in der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und unterhält Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

