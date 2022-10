Allerdings steht die Aktie massiv unter Druck, was an rd. 240 Mrd. $ Wertverlust seit Jahresanfang deutlich wird. Am Freitag meldete man starke, über den Erwartungen liegende Quartalszahlen, was der Aktie einen Zugewinn von gut 4 % brachte. Der wurde heute allerdings bereits wieder komplett abverkauft. Ursächlich ist die überraschende Entscheidung, das Investitionsziel für 2022 um 10 % zu senken, was als Zeichen für die schwächelnde Nachfrage im Halbleitersektor gewertet wird. Hinzu kommt der Umstand, dass die USA die Lieferbeschränkungen für Halbleiterequipment an China massiv verschärft haben, was neben der geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan zusätzlich auf die Stimmung drückt. Die Aktie ist technisch angeschlagen, die nächste Unterstützung wartet erst bei 345 TW-$ und damit rd. 14 % unter dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie ist mit einem KGV von 10 allerdings ein Schnäppchen und dürfte einen Großteil der Halbleiterkorrektur eingepreist haben. Das reicht, um in kleinen Schritten eine Position aufzubauen.



