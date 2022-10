EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

PANHUNTER ERMÖGLICHT WISSENSCHAFTLER:INNEN DEN ZUGRIFF AUF UND DIE ANALYSE VON UMFANGREICHEN BIOLOGISCHEN UND KLINISCHEN DATEN, INSBESONDERE VON GRO?EN PANOMICS-DATENSÄTZEN

PANHUNTER BESCHLEUNIGT DEN FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROZESS UND VERBESSERT DIE ERFOLGSQUOTEN Hamburg, 18. Oktober 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute die Markteinführung der ersten kommerziellen Version ihrer PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter auf der Bio-IT World (18.-19. Oktober in Berlin) bekannt. PanHunter ist Evotecs PanOmics-Datenzugangs- und -analyseplattform und wurde über viele Jahre hinweg intern entwickelt und in branchenprägenden Partnerschaften erfolgreich zur Wirkstoffforschung eingesetzt. Evotec stellt PanHunter nun Partnern als Software-as-a-Service ("SaaS") Produkt zur Verfügung.



PanHunter ist eine Konsequenz aus Evotecs Engagement für eine patientenorientierte, PanOmics-getriebene Wirkstoffforschung. Die Menge der PanOmics-Daten wächst sowohl im öffentlichen Bereich als auch in der Pharmaindustrie exponentiell. In den letzten zwei Jahren wurden mehr PanOmics-Daten erzeugt als in allen Jahren davor zusammen. Diese PanOmics-Daten enthalten eine überwältigende Menge an Informationen über den Zustand der jeweiligen Patienten, den molekularbiologischen Kontext und die Ursachen von Krankheiten. Um solche Erkenntnisse und neues Wissen aus den Daten zu gewinnen, müssen intelligente und einfach zu bedienende Analysewerkzeuge Wissenschaftler:innen aller Fachrichtungen zugänglich sein.



PanHunter integriert die Analyse von PanOmics-Daten auf einzigartige Art und Weise und wurde als einfach zu bedienende und dennoch umfassende PanOmics-Datenanalyseplattform entwickelt. Damit unterstützt es beispielsweise die Stratifizierung von Patientenpopulationen anhand molekularer Mechanismen und die Vorhersage von Wirksamkeits- und Toxizitätsprofilen von Wirkstoffkandidaten bei entsprechender Dateneingabe. Mit der Vorstellung der ersten kommerziellen Version der Software auf der Bio-IT World Europe stellt Evotec interessierten Partnern PanHunter zur Verfügung, um ihre datengetriebene Forschung zu beschleunigen.



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "In der immer schneller werdenden Welt der Omics-getriebenen Wirkstoffforschung freuen wir uns, PanHunter vorzustellen. PanHunter ist unser Beitrag dazu, dass Wissenschaftler riesige mehrdimensionale Datensätze verarbeiten können, um Krankheiten auf molekularer Ebene besser zu verstehen. Ein verbessertes molekulares Verständnis von Krankheiten und Wirkstoffkandidaten beschleunigt den Prozess der Wirkstoffforschung und erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit in der präklinischen und klinischen Entwicklung."



Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, sagte: "Mit dieser ersten kommerziellen Version vertreten wir die These, dass die Konvergenz von Wissenschaft und Technik der Schlüssel zur erfolgreichen Wirkstoffforschung der Zukunft ist. Mit PanHunter ermöglichen wir es Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen, dieses Potenzial zu erforschen und eine patientenzentrierte, auf PanOmics basierende Wirkstoffforschung zu betreiben, die zu einem tieferen Verständnis der Krankheit und zu umsetzbaren Erkenntnissen führt. Dies ist ein weiterer Schritt, um die Grenzen eines reduktionistischen F&E-Ansatzes zu überwinden und das Potenzial von KI für das Verständnis von Krankheiten zu nutzen und die Erfolgsquoten ("POS") zu verbessern."



Für weitere Informationen folgen Sie diesem Link zur PanHunter-Website oder kontaktieren Sie uns über panhunter@evotec.com. Wenn Sie weiterlesen möchten, folgen Sie diesem Link zu unserer neuesten DDup-Ausgabe über PanHunter, einschließlich Nutzerinterviews und Fallstudien.





ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 16 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com



Hinnerk Rohwedder, Senior Specialist Corporate Communications, Tel.: +49.(0)151 4070-4843, hinnerk.rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

