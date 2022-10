NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren von Nokia den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Analyst Sandeep Deshpande geht damit laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick besonders optimistisch in den Quartalsbericht der Finnen am 20. Oktober. Er sieht deutlichen Überraschungsspielraum für die Margen des Netzwerkspezialisten und liegt mit seiner Ergebnisprognose für das dritte Quartal um 17 Prozent über dem Marktkonsens. Deshpandes fundamentales Votum für Nokia lautet bei einem Kursziel von 6,50 Euro weiterhin "Overweight"./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 20:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 00:15 / BST



ISIN: FI0009000681

