Evotec führt die erste kommerzielle Version der PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter auf der Bio-IT World (18.-19. Oktober in Berlin) auf den Markt ein. PanHunter ist Evotecs PanOmics-Datenzugangs- und -analyseplattform und wurde über viele Jahre hinweg intern entwickelt und in branchenprägenden Partnerschaften zur Wirkstoffforschung eingesetzt. Evotec stellt PanHunter nun Partnern als Software-as-a-Service ("SaaS") Produkt zur Verfügung. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "In der immer schneller werdenden Welt der Omics-getriebenen Wirkstoffforschung freuen wir uns, PanHunter vorzustellen. PanHunter ist unser Beitrag dazu, dass Wissenschaftler riesige mehrdimensionale Datensätze verarbeiten können, um ...

