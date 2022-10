Aktien: Zucker, Stärke, Biosprit: Süße Gewinne bei Südzucker

Anzeige / Werbung Die Geschäfte von Südzucker laufen im ersten Halbjahr blendend: Der Konzern meldet einen Umsatzsprung sowie einen in die Höhe geschnellten Gewinn. Die Konsequenz: Das Jahresziel geht ebenfalls nach oben. Zucker, Stärke, Biosprit: All das ist in den zurückliegenden sechs Monaten gefragt und verhilft dem Südzucker-Konzern zu einer Halbjahresbilanz, die sich sehen lassen kann: Der Umsatz klettert kräftig, der Gewinn ebenso. Der Optimismus wächst. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Europas größter Zuckerproduzent mitteilte, lag der Erlös im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/2023 bei 4,624 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum von 29 Prozent. Der operative Gewinn (Ebitda) wuchs auf 465 Millionen von zuvor 274 Millionen Euro. Das Konzernergebnis kletterte gleichzeitig auf 316 Millionen von 134 Millionen Euro vor Jahresfrist. Südzucker hob daraufhin weiteren Angaben zufolge sein Jahresziel für den Umsatz an: Es liegt nun bei 9,4 Milliarden bis 9,8 Milliarden Euro nach bislang 8,9 Milliarden bis 9,3 Milliarden Euro. Das Ebitda-Ziel ließ das Unternehmen aber unangetastet: Hier sind 810 Millionen bis 910 Millionen Euro angepeilt. Südzucker-Aktie testet Unterstützung Die Aktie von Südzucker korrigiert seit dem Sommer und testet aktuell die Unterstützung bei knapp 12 Euro. Allerdings zieht der MACD (Momentum) an und stützt den Aktienkurs. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn der Widerstand bei knapp 13 Euro überwunden wird. Dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Enthaltene Werte: DE0005313506,DE0007165607,DE0007297004,US88160R1014,US72919P2020

