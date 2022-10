DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

18 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 17 October 2022 it purchased a total of 402,198 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 224,033 178,165 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.9260 GBP0.7960 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.9100 GBP0.7870 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9193 GBP0.7936

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 686,994,117 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 7,900 0.9140 XDUB 08:38:55 00026960214TRDU1 6,912 0.9220 XDUB 08:54:57 00026960332TRDU1 5,112 0.9200 XDUB 08:55:09 00026960333TRDU1 319 0.9200 XDUB 08:55:09 00026960334TRDU1 487 0.9100 XDUB 09:13:07 00026960449TRDU1 1,891 0.9100 XDUB 09:13:07 00026960450TRDU1 1,738 0.9100 XDUB 09:13:07 00026960451TRDU1 305 0.9100 XDUB 09:13:07 00026960452TRDU1 942 0.9100 XDUB 09:13:07 00026960453TRDU1 1,843 0.9100 XDUB 09:23:54 00026960502TRDU1 52 0.9100 XDUB 09:28:26 00026960540TRDU1 1,755 0.9100 XDUB 09:28:27 00026960541TRDU1 1,760 0.9100 XDUB 09:33:00 00026960546TRDU1 1,870 0.9100 XDUB 09:37:34 00026960557TRDU1 13 0.9100 XDUB 09:37:34 00026960556TRDU1 24 0.9100 XDUB 09:37:34 00026960555TRDU1 114 0.9120 XDUB 09:48:22 00026960594TRDU1 152 0.9130 XDUB 09:56:24 00026960659TRDU1 1,313 0.9130 XDUB 10:10:27 00026960760TRDU1 1,182 0.9130 XDUB 10:10:27 00026960757TRDU1 506 0.9130 XDUB 10:10:27 00026960758TRDU1 807 0.9130 XDUB 10:10:27 00026960759TRDU1 76 0.9130 XDUB 10:10:34 00026960761TRDU1 9,260 0.9130 XDUB 10:19:03 00026960768TRDU1 3,617 0.9130 XDUB 10:19:03 00026960769TRDU1 1,792 0.9120 XDUB 10:19:11 00026960774TRDU1 614 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960909TRDU1 1,737 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960912TRDU1 1,831 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960903TRDU1 757 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960904TRDU1 16 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960905TRDU1 1,125 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960906TRDU1 419 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960907TRDU1 421 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960908TRDU1 655 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960910TRDU1 1,375 0.9150 XDUB 10:38:56 00026960911TRDU1 1,170 0.9150 XDUB 10:59:30 00026960987TRDU1 6 0.9150 XDUB 11:07:56 00026961028TRDU1 6 0.9150 XDUB 11:08:56 00026961031TRDU1 3,920 0.9170 XDUB 11:13:27 00026961107TRDU1 1,985 0.9170 XDUB 11:13:37 00026961108TRDU1 1,070 0.9160 XDUB 12:07:24 00026961486TRDU1 2,658 0.9160 XDUB 12:07:24 00026961485TRDU1 1,588 0.9160 XDUB 12:07:27 00026961493TRDU1 1,229 0.9160 XDUB 12:07:31 00026961495TRDU1 1,429 0.9160 XDUB 12:07:44 00026961496TRDU1 2,215 0.9180 XDUB 12:14:35 00026961517TRDU1 1,792 0.9190 XDUB 12:24:33 00026961605TRDU1 1,077 0.9190 XDUB 12:24:33 00026961606TRDU1 3,998 0.9200 XDUB 12:54:32 00026961713TRDU1 13,006 0.9200 XDUB 12:54:32 00026961714TRDU1 64 0.9200 XDUB 12:54:33 00026961715TRDU1 1,852 0.9200 XDUB 12:54:44 00026961721TRDU1 107 0.9200 XDUB 12:54:44 00026961722TRDU1 1,765 0.9200 XDUB 12:59:38 00026961760TRDU1 42 0.9200 XDUB 12:59:38 00026961761TRDU1 15 0.9200 XDUB 13:05:00 00026961778TRDU1 26 0.9200 XDUB 13:05:00 00026961777TRDU1 12 0.9200 XDUB 13:05:15 00026961781TRDU1 1,979 0.9200 XDUB 13:08:07 00026961785TRDU1 1,806 0.9200 XDUB 13:08:07 00026961788TRDU1 2,020 0.9200 XDUB 13:08:07 00026961790TRDU1 1,722 0.9200 XDUB 13:08:07 00026961792TRDU1 228 0.9160 XDUB 13:22:24 00026961917TRDU1 129 0.9160 XDUB 13:49:10 00026962014TRDU1 1,613 0.9160 XDUB 13:49:10 00026962015TRDU1 31 0.9180 XDUB 14:03:57 00026962148TRDU1 1,154 0.9180 XDUB 14:03:57 00026962146TRDU1 299 0.9180 XDUB 14:03:57 00026962147TRDU1 1,168 0.9180 XDUB 14:03:57 00026962145TRDU1 1,802 0.9190 XDUB 14:10:17 00026962197TRDU1 2,459 0.9210 XDUB 14:18:34 00026962263TRDU1 13,013 0.9210 XDUB 14:18:34 00026962264TRDU1 2,243 0.9210 XDUB 14:18:34 00026962262TRDU1 2,534 0.9210 XDUB 14:19:56 00026962325TRDU1 1,138 0.9210 XDUB 14:21:20 00026962334TRDU1 3,928 0.9220 XDUB 14:27:36 00026962401TRDU1 1,395 0.9220 XDUB 14:27:36 00026962402TRDU1 406 0.9220 XDUB 14:27:36 00026962403TRDU1 1,575 0.9220 XDUB 14:27:36 00026962404TRDU1 1,551 0.9220 XDUB 14:27:36 00026962400TRDU1 3 0.9210 XDUB 14:31:43 00026962494TRDU1 1,273 0.9210 XDUB 14:31:43 00026962495TRDU1 657 0.9210 XDUB 14:31:43 00026962496TRDU1 3,936 0.9210 XDUB 14:52:25 00026963137TRDU1 977 0.9210 XDUB 14:53:17 00026963142TRDU1 1,614 0.9210 XDUB 14:53:17 00026963139TRDU1 2,076 0.9210 XDUB 14:53:17 00026963140TRDU1 564 0.9210 XDUB 14:53:17 00026963141TRDU1 1,754 0.9210 XDUB 14:53:30 00026963152TRDU1 764 0.9210 XDUB 14:57:10 00026963199TRDU1 965 0.9220 XDUB 14:59:40 00026963237TRDU1 4,319 0.9220 XDUB 14:59:40 00026963238TRDU1 386 0.9220 XDUB 14:59:40 00026963239TRDU1 1,027 0.9210 XDUB 15:01:11 00026963275TRDU1 2,657 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963417TRDU1 977 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963416TRDU1 50 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963415TRDU1 1,850 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963412TRDU1 1,794 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963413TRDU1 229 0.9220 XDUB 15:09:37 00026963414TRDU1 1,442 0.9220 XDUB 15:11:59 00026963428TRDU1 51 0.9230 XDUB 15:15:13 00026963472TRDU1 347 0.9230 XDUB 15:15:14 00026963473TRDU1 585 0.9230 XDUB 15:16:54 00026963498TRDU1 1,187 0.9230 XDUB 15:16:54 00026963499TRDU1 1,810 0.9230 XDUB 15:17:04 00026963500TRDU1 17 0.9230 XDUB 15:17:04 00026963501TRDU1 143 0.9230 XDUB 15:17:04 00026963502TRDU1 1,998 0.9220 XDUB 15:19:23 00026963518TRDU1 448 0.9220 XDUB 15:19:23 00026963519TRDU1 12 0.9230 XDUB 15:22:45 00026963593TRDU1 1,682 0.9230 XDUB 15:22:45 00026963594TRDU1 1,938 0.9240 XDUB 15:25:08 00026963614TRDU1 1,770 0.9240 XDUB 15:27:33 00026963656TRDU1 168 0.9240 XDUB 15:30:08 00026963674TRDU1 1,582 0.9240 XDUB 15:30:08 00026963675TRDU1 2,065 0.9240 XDUB 15:32:31 00026963683TRDU1 1,114 0.9250 XDUB 15:43:19 00026963826TRDU1 3,981 0.9250 XDUB 15:43:19 00026963827TRDU1 2,210 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963878TRDU1 290 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963879TRDU1 846 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963880TRDU1 67 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963881TRDU1 107 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963882TRDU1 522 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963883TRDU1 203 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963884TRDU1 3,782 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963885TRDU1 1,368 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963875TRDU1 1,881 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963876TRDU1 1,881 0.9260 XDUB 15:50:51 00026963877TRDU1 1,815 0.9240 XDUB 15:51:49 00026963889TRDU1 3,789 0.9200 XDUB 15:57:58 00026963934TRDU1 1,833 0.9190 XDUB 16:00:00 00026963937TRDU1 3,120 0.9210 XDUB 16:08:12 00026964026TRDU1 377 0.9210 XDUB 16:08:12 00026964027TRDU1 1,503 0.9210 XDUB 16:08:12 00026964028TRDU1 302 0.9210 XDUB 16:09:01 00026964044TRDU1 572 0.9210 XDUB 16:09:01 00026964045TRDU1 1,436 0.9210 XDUB 16:09:04 00026964046TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 5,683 0.7940 XLON 08:55:14 00026960338TRDU1 6,000 0.7940 XLON 08:55:14 00026960337TRDU1 5,180 0.7940 XLON 08:55:14 00026960336TRDU1 820 0.7940 XLON 08:55:14 00026960335TRDU1 328 0.7870 XLON 09:21:56 00026960493TRDU1 1,758 0.7880 XLON 10:19:11 00026960782TRDU1 431 0.7880 XLON 10:19:11 00026960781TRDU1 2,784 0.7890 XLON 10:19:11 00026960780TRDU1 569 0.7890 XLON 10:19:11 00026960779TRDU1 962 0.7890 XLON 10:19:11 00026960778TRDU1 45 0.7890 XLON 10:19:11 00026960777TRDU1 7,286 0.7890 XLON 10:19:11 00026960776TRDU1 38 0.7890 XLON 10:19:11 00026960775TRDU1 3,113 0.7890 XLON 10:19:11 00026960773TRDU1 4,211 0.7890 XLON 10:19:11 00026960772TRDU1 623 0.7880 XLON 10:19:14 00026960785TRDU1 53 0.7880 XLON 10:19:14 00026960784TRDU1 1,069 0.7880 XLON 10:19:14 00026960783TRDU1 15 0.7930 XLON 11:56:12 00026961298TRDU1 18,467 0.7940 XLON 11:56:51 00026961364TRDU1 6,061 0.7940 XLON 11:56:51 00026961363TRDU1 3,364 0.7940 XLON 11:58:49 00026961386TRDU1 3,173 0.7940 XLON 12:12:02 00026961504TRDU1 2,110 0.7940 XLON 12:24:14 00026961604TRDU1 365 0.7940 XLON 12:24:14 00026961603TRDU1 365 0.7940 XLON 12:24:14 00026961602TRDU1 365 0.7940 XLON 12:24:14 00026961601TRDU1 2,901 0.7940 XLON 12:36:23 00026961650TRDU1 199 0.7940 XLON 12:47:25 00026961663TRDU1 2,498 0.7940 XLON 12:48:18 00026961665TRDU1 476 0.7940 XLON 12:48:18 00026961664TRDU1 1,646 0.7920 XLON 13:08:30 00026961794TRDU1 310 0.7920 XLON 13:08:32 00026961796TRDU1 1,126 0.7920 XLON 13:08:32 00026961795TRDU1 1,865 0.7920 XLON 13:09:45 00026961801TRDU1 20 0.7920 XLON 13:09:45 00026961800TRDU1 1,000 0.7920 XLON 13:09:45 00026961799TRDU1 1,000 0.7920 XLON 13:19:33 00026961867TRDU1 1,000 0.7920 XLON 13:19:33 00026961866TRDU1 490 0.7920 XLON 13:19:33 00026961865TRDU1 510 0.7920 XLON 13:19:33 00026961864TRDU1 1,000 0.7900 XLON 13:22:24 00026961916TRDU1 3,153 0.7920 XLON 14:04:26 00026962169TRDU1 3,153 0.7920 XLON 14:04:31 00026962172TRDU1 2,500 0.7920 XLON 14:06:21 00026962175TRDU1 2,100 0.7920 XLON 14:06:21 00026962174TRDU1 940 0.7940 XLON 14:10:29 00026962201TRDU1 1,981 0.7940 XLON 14:10:29 00026962200TRDU1 1,105 0.7940 XLON 14:10:41 00026962205TRDU1 1,000 0.7940 XLON 14:10:41 00026962204TRDU1 1,000 0.7940 XLON 14:10:41 00026962203TRDU1 2,039 0.7940 XLON 14:17:14 00026962251TRDU1 1,105 0.7940 XLON 14:35:31 00026962642TRDU1 50 0.7950 XLON 14:59:35 00026963233TRDU1 1,000 0.7950 XLON 14:59:40 00026963236TRDU1 1,000 0.7950 XLON 14:59:40 00026963235TRDU1 560 0.7950 XLON 14:59:40 00026963234TRDU1 1,320 0.7950 XLON 15:01:16 00026963277TRDU1 1,000 0.7950 XLON 15:01:16 00026963276TRDU1 2,237 0.7950 XLON 15:11:50 00026963427TRDU1 3,690 0.7950 XLON 15:13:41 00026963435TRDU1 2,314 0.7950 XLON 15:32:40 00026963684TRDU1 1,775 0.7960 XLON 15:43:10 00026963813TRDU1 3,035 0.7960 XLON 15:43:10 00026963812TRDU1 886 0.7960 XLON 15:43:10 00026963811TRDU1 2,544 0.7960 XLON 15:43:10 00026963810TRDU1 2,746 0.7960 XLON 15:43:10 00026963809TRDU1 6,671 0.7960 XLON 15:43:10 00026963808TRDU1 1,359 0.7960 XLON 15:43:11 00026963815TRDU1 4,337 0.7960 XLON 15:43:11 00026963814TRDU1 132 0.7960 XLON 15:43:17 00026963824TRDU1 1,057 0.7960 XLON 15:43:17 00026963823TRDU1 2,012 0.7960 XLON 15:43:17 00026963822TRDU1 367 0.7960 XLON 15:43:17 00026963821TRDU1 1,000 0.7960 XLON 15:43:17 00026963820TRDU1 1,500 0.7960 XLON 15:43:17 00026963819TRDU1 297 0.7960 XLON 15:43:17 00026963818TRDU1 2,000 0.7960 XLON 15:43:17 00026963817TRDU1 7,120 0.7960 XLON 15:43:17 00026963816TRDU1 898 0.7960 XLON 15:43:18 00026963825TRDU1 3,224 0.7960 XLON 15:46:35 00026963860TRDU1 15 0.7960 XLON 15:46:35 00026963859TRDU1 3,123 0.7960 XLON 15:51:26 00026963888TRDU1 1,017 0.7950 XLON 15:56:07 00026963929TRDU1 2,369 0.7950 XLON 15:56:07 00026963928TRDU1 739 0.7910 XLON 16:04:00 00026963966TRDU1 2,885 0.7920 XLON 16:05:26 00026964003TRDU1 531 0.7920 XLON 16:10:42 00026964052TRDU1

